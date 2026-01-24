  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
24 Ocak 2001: Ali Gaffar Okan'ın şehit edilmesi (Diyarbakır Emniyet Müdürü) Trump'tan Kanada'ya "Altın Kubbe" ve Çin tepkisi Hani hepsi toplatılacaktı? Sahipsiz köpek olayları bitmiyor! İran'dan ABD'ye "topyekün savaş" uyarısı Barış görüşmeleri sürerken Gazze’de bebekler soğuktan ölüyor! Pakistan'da bilanço ağırlaşıyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 71'e yükseldi Trump tepki gösterdi! İngiltere Başbakanı Starmer anında iptal etti Trump’tan İran’a "Yeryüzünden sileriz" tehdidi: Dev filo Körfez yolunda! Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı Uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı! Aldığı haberle sarsıldı: Allah’a havale ediyorum
Dünya Trump “Grönland” mesajı vermeye çalışırken madara oldu: “Utanç verici hata”
Dünya

Trump “Grönland” mesajı vermeye çalışırken madara oldu: “Utanç verici hata”

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Trump "Grönland" mesajı vermeye çalışırken madara oldu: "Utanç verici hata"

Beyaz Saray'ın Trump ve "Nihilist Penguen" temalı yapay zeka görseli ile "Grönland" mesajı vermeyi amaçladı ancak penguenlerin Grönland'da yaşamaması nedeniyle sosyal medyada alay konusu oldu. Kullanıcılar "Utanç verici hata" yorumları yaptı.

Beyaz Saray'ın Trump ve "Nihilist Penguen" temalı yapay zeka görseli ile "Grönland" mesajı vermeyi amaçladı ancak penguenlerin Grönland'da yaşamaması nedeniyle sosyal medyada alay konusu oldu. Kullanıcılar "Utanç verici hata" yorumları yaptı.
ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Grönland'a yönelik tartışmalı yaklaşımını bu kez sosyal medya üzerinden paylaşılan dikkat çekici bir görselle yeniden gündeme taşıdı. Beyaz Saray'a ait resmi bir hesapta paylaşılan yapay zeka üretimi görsel, kısa sürede hem alay konusu oldu hem de eleştiri topladı.

 

"PENGUENİ KUCAKLA" PAYLAŞIMI

Paylaşımda, Donald Trump'ın buzlarla kaplı bir coğrafyada bir penguenle birlikte yürüdüğü yapay zeka destekli bir görsel yer aldı. Arka planda Grönland'a ait olduğu ima edilen manzaralar bulunurken, paylaşım "Embrace the penguin" (Pengueni kucakla) notuyla yayımlandı.

 

MEME'İN KÖKENİ: NİHİLİST PENGUEN

Paylaşımda kullanılan penguen figürü, ünlü yönetmen Werner Herzog'un "Encounters at the End of the World" adlı belgeseline dayanıyor. Filmde, kolonisini terk ederek bilinmeyen bir yöne doğru yürüyen yalnız bir Adélie pengueni yer alıyor. Bu sahne yıllar içinde internette "Nihilist Penguin" adıyla bir meme'e dönüştü ve varoluşsal kopuşu, anlamsızlığı ve başkaldırıyı simgeleyen bir internet kültürü öğesi haline geldi.

 

SOSYAL MEDYADA ALAY KONUSU OLDU

Paylaşım kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Pek çok X kullanıcısı, penguenlerin Grönlan'da yaşamadığını hatırlatarak görseli tiye aldı. Kullanıcılar, penguenlerin Kuzey Yarımküre'de yer alan Grönland'da değil, Güney Yarımküre'deki Antarktika'da yaşadığını vurgulayan çok sayıda esprili paylaşım yaptı. Bazı kullanıcılar ise Beyaz Saray'ın yaptığı hatayı "utanç verici" olarak nitelendirdi.

 

GREENLAND'IN STRATEJİK ÖNEMİ VURGUSU

Görselin yarattığı mizah ve eleştirinin ötesinde, paylaşım Trump yönetiminin uzun süredir savunduğu bir mesajı yeniden gündeme taşıdı. Donald Trump, görev süresi boyunca Grönland'ın ABD için stratejik açıdan hayati öneme sahip olduğunu sık sık dile getirdi. Trump, Arktik bölgedeki konumu ve artan jeopolitik önemi nedeniyle adanın Amerikan ulusal güvenliği açısından kritik olduğunu savundu.

Danimarka’dan Trump’a egemenlik resti: Grönland satılık değil, kırmızı çizgimizdir!
Danimarka’dan Trump’a egemenlik resti: Grönland satılık değil, kırmızı çizgimizdir!

Dünya

Danimarka’dan Trump’a egemenlik resti: Grönland satılık değil, kırmızı çizgimizdir!

Brüksel'de Grönland düellosu: Danimarka resti çekti, Avrupa liderleri saf tuttu!
Brüksel'de Grönland düellosu: Danimarka resti çekti, Avrupa liderleri saf tuttu!

Dünya

Brüksel'de Grönland düellosu: Danimarka resti çekti, Avrupa liderleri saf tuttu!

Trump: Grönland anlaşması süresiz, istediğimizi yaparız
Trump: Grönland anlaşması süresiz, istediğimizi yaparız

Dünya

Trump: Grönland anlaşması süresiz, istediğimizi yaparız

Trump'tan tarihin en büyük "gayrimenkul" hamlesi! Grönlandlılara kişi başı 1 milyon dolarlık servet teklifi!
Trump'tan tarihin en büyük "gayrimenkul" hamlesi! Grönlandlılara kişi başı 1 milyon dolarlık servet teklifi!

Gündem

Trump'tan tarihin en büyük "gayrimenkul" hamlesi! Grönlandlılara kişi başı 1 milyon dolarlık servet teklifi!

Grönland tartışması futbola sıçradı! Dünya Kupası'nın boykot edilmesi gündemde
Grönland tartışması futbola sıçradı! Dünya Kupası'nın boykot edilmesi gündemde

Dünya

Grönland tartışması futbola sıçradı! Dünya Kupası'nın boykot edilmesi gündemde

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23