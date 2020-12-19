  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Trump federal hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısını onayladı
Aktüel

Trump federal hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısını onayladı

Yeniakit Publisher
2020-12-19 06:59:08 -
Trump federal hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısını onayladı

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki federal kurumların, ABD yerel saatiyle gece yarısı itibarıyla kapanmasını önleyecek 2 günlük geçici bütçe tasarısını onayladı.

Amerikan federal hükümetine, 20 Aralık Pazar günü gece yarısına kadar finansman sağlayacak geçici bütçe tasarısı, ABD Temsilciler Meclisi ve Senatosunun ardından Başkan Trump'ın masasına geldi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın söz konusu tasarıyı imzaladığı bildirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine yönelik 900 milyar dolarlık destek paketi ile 1,4 trilyon dolarlık bütçe tasarısına ilişkin görüşmelere zaman kazandıracak geçici bütçe tasarısı, ABD Temsilciler Meclisi'nde 60'a karşı 320 oyla onaylanmasının ardından Senato'da kabul edilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yumurtanın fiyatı tavuğu geçti! Sebebini böyle açıkladı
Ekonomi

Yumurtanın fiyatı tavuğu geçti! Sebebini böyle açıkladı

Koronavirüs salgınının ardından yumurta fiyatlarında sert artış yaşandı. Yumurtanın 30'lu paket fiyatı tavuk fiyatlarını geride bıraktı. İst..
Türkiye gaz bulunca bir ülke daha Karadeniz'e geldi! Onlar da arayacak
Gündem

Türkiye gaz bulunca bir ülke daha Karadeniz'e geldi! Onlar da arayacak

Hollanda'dan yola çıkan sondaj gemisi "Fugro Synergy" Türkiye'nin 320 milyar metre küp doğal gaz keşfettiği Karadeniz'e geldi. Geminin bölge..
Savcı Sayan'dan CHP'li Özgür Özel'e tokat gibi sözler! 'Joe Biden' vurgusu
Gündem

Savcı Sayan'dan CHP'li Özgür Özel'e tokat gibi sözler! 'Joe Biden' vurgusu

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e tepki gösterdi. ..
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay