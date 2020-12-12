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Aktüel Trump federal hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısını onayladı
Aktüel

Trump federal hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısını onayladı

Yeniakit Publisher
2020-12-12 03:13:48 -
Trump federal hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısını onayladı

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, federal hükümetin finansman yetersizliği nedeniyle faaliyetlerine ara vermesini önleyecek bir haftalık geçici bütçe tasarısına onay verdi.

Amerikan federal hükümetine 18 Aralık'a kadar finansman sağlayacak geçici bütçe tasarısı, ABD Temsilciler Meclisi ve Senatosunun ardından Başkan Trump'ın masasına geldi.

Trump, yaptığı yazılı açıklamada söz konusu tasarıyı onayladığını bildirdi.

Kapsamlı bütçe tasarısı ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) destek paketi görüşmelerinde anlaşmaya varılmasına zaman sağlayacak geçici bütçe, çarşamba günü ABD Temsilciler Meclisi'nde 67'ye karşı 343 oyla, cuma günü de Senatoda oy birliğiyle kabul edilmişti.

ABD Temsilciler Meclisi, ülkede 2020 mali yılının 30 Eylül'de sona ermesi nedeniyle federal hükümete 11 Aralık'a kadar kaynak aktarılmasını sağlayan ilk geçici bütçe tasarısını 22 Eylül'de onaylamıştı.

Demokratlar ve Cumhuriyetçilerin genel bütçe tasarısı ile Kovid-19 destek paketine ilişkin devam eden görüşmelerde bir anlaşma sağlayamaması nedeniyle hükümetin kapanmasının önüne geçilmesi için bir haftalık geçici bütçe tasarısına ihtiyaç duyulmuştu.

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