Ekonomi

Trump, Fed'de kalırsa Powell'ın mutlu olmayacağını söyledi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Fed Yönetim Kurulunda kalmaya karar vermesi durumunda mutlu olmayacağını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Fed Yönetim Kurulunda kalmaya karar vermesi durumunda mutlu olmayacağını ifade etti.

Trump, CNBC'ye verdiği röportajda Fed Başkanı Powell'ın görev süresi dolduğunda yerine geçebilecek isimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Fed başkanı adayları arasında ismi geçen Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett'in "harika" olduğunu söyleyen Trump, "Aslında onu olduğu yerde tutmak istiyorum." şeklinde konuştu.

Trump, bu durumda aday sayısının kaça düştüğü sorulduğunda, "Üç adaya indiğimizi söyleyebilirim, ama iki adaya indi. Ve muhtemelen size şunu söyleyebilirim, benim aklımda belki bir adaya indi." diyerek, bu konuda bir karara yaklaşmış olabileceğinin sinyalini verdi.

Adaylar arasında ismi geçen, BlackRock'ta yönetici olan Rick Rieder'ın "çok iyi" olduğunu belirten Trump, tüm adayları övdü.

Trump, sorunun şu anda Fed'de bulunan kişi (Powell) olduğunu belirterek, "Her zaman çok geç kalıyor, diğer tarafın siyaseti söz konusu olduğunda ise tam tersine çok erken davranmıştı." ifadesini kullandı.

Powell'ın başkanlık görev süresi dolduktan sonra Fed Yönetim Kurulunda kalmaya karar vermesi halinde ne yapacağına yönelik soru üzerine Trump, "Nasıl sonuçlanacağını göreceğiz. Eğer bu olursa, hayatı çok da mutlu olmayacak. Bence ayrılmak istiyor. İyi bir iş çıkarmadı. Fed binaları konusunda korkunç bir iş çıkardı." değerlendirmesini yaptı.

Trump, Fed binaları için çok fazla harcama yapıldığını savunarak, Powell'ın ya "beceriksiz" ya da "sahtekar" olduğunu öne sürdü.

