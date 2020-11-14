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Dünya Trump, Esper'i bu yüzden görevden almış!
Dünya

Trump, Esper'i bu yüzden görevden almış!

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Savunma Bakanı Mark Esper'i "Afganistan'den çekilmeyi kabul etmediği için" görevden aldığı öne sürüldü.

Yeniakit Publisher
2020-11-14 17:34:00 -
Trump, Esper'i bu yüzden görevden almış!

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Savunma Bakanı Mark Esper'i "Afganistan'dan çekilmeyi kabul etmediği için" görevden aldığı öne sürüldü.

İddia, Washington Post tarafından ortaya atıldı. Washington Post'ta yer alan habere göre, geçtiğimiz günlerde görevden alınan Esper, Afganistan konusunda Trump ile anlaşmazlık yaşadı.

Esper'in görevden alınmadan birkaç gün önce Beyaz Saray'a bir not gönderdiği, gönderilen notta Afganistan'daki ABD askerlerinin hızlı bir şekilde geri çekilmesine dair endişelerini dile getirdiği öğrenildi.

Pazartesi günü Trump tarafından görevden alınan Esper'in Afganistan'dan çekilme takvimi konusunda endişeli olduğu, Taliban saldırılarının artttığını ve ABD askerlerinin savunmasız kalacağını düşündüğü belirtildi.

ABD ile Taliban arasında 29 Şubat 2020 tarihinde imzalanan anlaşma doğrultusunda ABD askerlerini Afganistan'dan çekmeye başlamıştı. Bu kapsamda ABD'nin Afganistan'dan 2021 yılı Mayıs ayına kadar çekilmesi gerekiyor.

Trump'ın ise ABD'nin çekilme sürecini hızlandırmak istediği biliniyor. Trump daha önce, ABD askerlerini yıl başına kadar Afganistan'dan çekme yönünde görüşünü açıklamıştı.

Kaynak: Mepa News

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