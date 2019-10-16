Trump, doları silah yapıp ticareti kesmekle tehdit ediyor! İhracatçı taviz vermiyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın terör örgütü PYD/PKK’ya büyük bir darbe vuran Türkiye’yi 100 milyar dolarlık ticaret hedefi için yürütülen görüşmeleri durdurmakla tehdit etmesine aldırış etmeyen üreticiler ve ihracatçılar, karşılıklı ticareti artırmak için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi. Trump’ın yeni yaptırımlar uygulayacağını açıklayarak, dolar/TL kurunu dalgalandırma girişimine tepkili olan ekonomistler ise yatırımcılara, “Paniğe kapılıp dolar almamakta, TL’de kalmakta yarar var” uyarısında bulundu.

Çelişkili beyanları, tutarsız tavırlarıyla tüm dünyayı şaşırtan ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’de terör örgütü PYD/PKK’yı yerle bir eden Türkiye’yi hedef alan cümlelerine anlam verilemiyor.

Çalışmalar devam ediyor

Trump’ın Twitter’dan yeni yaptırımlar uygulayacağına işaret ederek, “100 milyar dolarlık ticaret hedefine yönelik görüşmeler askıya alınacak” tweetini atması karşısında üreticiler ve ihracatçılar şaşkın. Yeni Akit’e konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, bu tweeti garipsediklerini belirterek, “Başkan Trump’ın talihsiz açıklamalarına rağmen ABD’li firmalarla görüşmelerimize ara vermeyeceğiz. 20 milyar dolar olan ticaretimizi 100 milyar dolara taşmaya dönük çalışmalara devam edeceğiz” dedi.

Ekonomi dirençli

Süreci gazetemize değerlendiren Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın da, ABD Başkanı Trump’ın kafaları bulandırmaya devam ettiğinin altını çizerek, şunları söyledi: “Anlaşılan o ki iç siyasetteki baskılara boyun eğerek bu tarz açıklamalara giriyor. Türkiye’nin haklı bir şekilde düzenlemiş olduğu Barış Pınarı Harekâtı sonrası da kendisinden beklenildiği üzere garip garip paylaşımlar yapmaya başladı. Bir gün NATO müttefikimiz diyor öbür gün yaptırımlardan bahsediyor. Nihayetinde ABD politikalarına güven olmaz, arazide neler yaptıklarına bakmak gerekiyor. Ama şu da bilinmeli ki Türkiye ekonomisi eskiye oranla daha dirençli.”

Oyuna gelinmemeli

Trump’ın yaptırım tehditleri içeren tweetleri dolar/TL kurunu artırma; Türkiye ekonomisine darbe vurma çabalarının bir ürünü olarak yorumlanıyor. Tehditlere itibar edilmemesini; paniğe kapılarak dolar alımı yapılmamasını tembihleyen yatırım stratejistlerine göre şu aşamada dikkatli olmak ve TL’de kalmakta yarar var.

Ekonomi yorumcusu İslam Memiş de yatırımcıların itidalli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.

“Bu girişim ciddi değil”

Ekonomist Uğur Civelek, ekonomi yönetimini TL’den dolara geçişleri önlemeye davet ederek, “Kambiyo rejiminde yeniliğe gidilmeli. Kurallar ve kaideler net bir şekilde belirlenmeli. Bir açık ya da boşluk bırakılmamalı” çağrısı yaptı. Trump’ın yaptırım tehditlerine de değinen Civelek, “Üretimi ABD’ye taşıma gayretine giren, korumacı adımlar atan birinin 100 milyar dolarlık ticaret hedefi koymasının nedeni ekonomik değil, siyasidir. Doğal olarak bu hedefi rafa kaldırma kararının nedeni de siyasidir” ifadelerini kullandı. Trump’ın ABD’de Türkiye karşıtı grupları mutlu etmek için yaptırım kartı açtığını anlatan Civelek, “Bu girişim ciddi değildir. Ülkemizi ekonomik bunalıma sokmaktan çok baskı altına almaya yöneliktir” görüşünü paylaştı.