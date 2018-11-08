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Trump direk yüzüne söyledi: Sen berbat bir insansın!

Basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı Donald Trump ile CNN muhabiri arasındaki tartışma seçim sonrası düzenlenen toplantıya damga vurdu

08 Kasım 2018 Perşembe 01:34
Trump direk yüzüne söyledi: Sen berbat bir insansın!

ABD Başkanı Donald Trump ara seçimler sonrası basın toplantısı düzenleyerek kısa bir seçim değerlendirmesinde bulundu ardından da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kendisi hakkında sürekli olumsuz ve yalan haberler yaptığını savunduğu CNN muhabirinin göçmenlerle ilgili bir sorusuna Trump sinirlenerek sert cevap verdi.

CNN muhabirinin bir başka soru sormak istemesi üzerine kürsüden uzaklaşan Trump gazetecinin mikrofonu bırakması üzerine tekrar kürsüye geri döndü.

Trump CNN muhabirine, ''Sen berbat bir insansın CNN için çalışmamalısın'' diyerek çıkıştı.

Japon gazeteci ile ilginç diyalog

Bu sırada soru soran bir Japon gazeteci ile Trump arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Trump sorusuna başlayan gazeteciyi önce nerelisin diyerek kesti arkasından da Japon gazeteciye “Shinzo’ya selam söyle” diyerek müdahale etti.

''Seni gerçekten anlamıyorum''

Japon gazetecinin gülerek karşıladığı bu ilginç diyalog sonrası Trump gazetecinin sorusunu anlamadı ve ''Seni gerçekten anlamıyorum'' ifadelerini kullandı.

Gazetecinin Japonya ile ABD arasındaki ticaret sorusuna ise Trump, ''Japonlar büyük bir ülkeye sahip ve başarılı bir başbakana sahip. Ama her zaman söylüyorum Japonya ile ticaretimiz adaletsiz. Biz onların arabalarını alıyoruz ancak onlar bizim arabalarımız söz konusu olunca büyük vergiler getiriyorlar'' yanıtını verdi.

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 01:34
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