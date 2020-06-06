  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Trump, Çin ve AB'yi 'gümrük vergisi' ile tehdit etti

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan ıstakozları üzerindeki gümrük vergisini azaltmamaları durumunda, Avrupa Birliği (AB) ve Çin'e daha fazla vergi uygulayabileceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-06 14:28:00 -
Trump, Çin ve AB'yi 'gümrük vergisi' ile tehdit etti

Trump, Maine eyaletine gerçekleştirdiği ziyaret esnasında, deniz ürünleri sektörü yöneticileri ile yuvarlak masa toplantısında bir araya gelerek Amerikan gündemini değerlendirdi.

AB'nin, Amerikan ıstakozları üzerinde uyguladığı gümrük vergisine tepki gösteren Trump, "AB, bu vergileri düşürmezse biz de durumu eşitleyecek şekilde, AB'den gelen arabalara gümrük vergisi uygularız." dedi.

Trump, "Çin de Amerikan ıstakozlarına yönelik gümrük vergisini azaltmazsa, bu ülkeden gelen ürünlere yeni gümrük vergileri uygularız." ifadelerini kullandı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı