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Dünya Trump canlı yayında öksürük krizine girince mikrofonunu sessize aldı
Dünya

Trump canlı yayında öksürük krizine girince mikrofonunu sessize aldı

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve tedavi gören ABD Başkanı Donald Trump'ın önceki akşam Fox News'e canlı olarak bağlandı. Yayın sırasında sık sık öksüren Trump'ın mikrofonunu sessize alması ülkede olay oldu.

Yeniakit Publisher
2020-10-10 15:32:00 -

Geçen hafta koronavirüsüne yakalandığı tespit edildikten sonra hastaneye kaldırılan ABD Başkanı Donald Trump'ın tedavi tartışmalarına bir yenisi daha eklendi. Trump, geçtiğimiz akşam seçimlerle ilgili Fox News canlı yayınına telefonla katıldı.

Trump'ın yayın sırasında sık sık öksürdüğü ve mikrofonunu sessize aldığı farkedildi. Öksürüğünü gizlemek isteyen Trump'ın telefonu sessize aldığı ifade edildi. Trump, koronavirüs için henüz test yaptırmadığını belirterek "Sürekli test yapmak için bir neden yok. Çok az enfeksiyon veya virüs buldular'' diye konuştu.

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