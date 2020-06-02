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Aktüel

Trump, Brezilyalı mevkidaşıyla G-7'yi ve Kovid-19'u görüştü

Yeniakit Publisher
2020-06-02 22:09:54 -
Trump, Brezilyalı mevkidaşıyla G-7'yi ve Kovid-19'u görüştü

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump ile Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, G-7 Liderler Zirvesi'ni ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını değerlendirdi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Trump ve Bolsonaro, dün telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, sonbaharda ABD'de yapılacak G7 Liderler Zirvesi ele alınırken, iki lider, ABD ve Brezilya arasındaki serbest ticaret akışının iki ülke için de öncelik olduğu konusunda mutabık kaldı.

Kovid-19 salgınını da ele alan Trump ve Bolsonaro, ülkeleri arasındaki sağlık iş birliğinden duydukları memnuniyeti belirtti.

Trump, Bolsonaro'ya hem Amerikan hem de Brezilya halkının korunması için kendisiyle yaptığı iş birliğinden dolayı teşekkür etti.

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