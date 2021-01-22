Trump: Bir şekilde geri döneceğiz

Trump vedasından önce Ortadoğu’daki ABD askerlerinin evlerine geri getirildiğini belirterek “Özellikle, on yıllardır yeni bir savaş başlatmayan ilk ABD Başkanı olmaktan da gururluyum” dedi.



Washington yakınlarındaki Andrews Hava Üssü’nde düzenlenen askeri veda törenine katılan Trump, az sayıda askere “Başkanınız olmak benim için büyük bir onurdu, sizin için her zaman mücadele edeceğim. Başka bir şekilde geri döneceğiz. Şimdi, daha önce hiç olmadığı kadar, siyasi hıncımızın üzerinde ortak değerlerimiz etrafında toplanmalı ve ortak kaderimizi oluşturmalıyız” derken, Biden yönetimine başarı diledi.



Trump, 73 kişiye af çıkardı

Bu arada Trump, son gününde aralarında Beyaz Saray’ın eski Başdanışmanı Steve Bannon’ın olduğu 73 kişi için af kararı aldı.

Yeni parti kuracak iddiası

ABD Başkanı Donald Trump’ın son dönemde yakın çevresiyle yeni bir siyasi parti kurma konusunu konuştuğu iddia edildi. Wall Street Journal gazetesinin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Trump, yeni bir siyasi parti kurma hazırlığında. Son günlerde yakın çevresine Trump’ın bu yeni partiden söz ettiğini aktaran kaynaklar, partinin isminin ise “Patriot (Vatansever) Party” olacağını kaydetti. Biden’in seçimde hile yaptığını belirten Trump yanlısı protestocuların Kongreyi basmasının ardından, Trump Cumhuriyetçi Partideki bir çok isimle ters düşmüştü.