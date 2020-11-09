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Dünya Trump, Biden’in hile yaptığında ısrarlı
Dünya

Trump, Biden’in hile yaptığında ısrarlı

ABD Başkanı Donald Trump, seçimleri kazandığı açıklanan Joe Biden’in hile yaptığında ısrarcı.

Yeniakit Publisher
2020-11-09 21:49:00 -
Trump, Biden’in hile yaptığında ısrarlı

Trump, başkanlık seçimlerinde usulsüzlükler olduğunu öne sürerek, gözlemcilerin oy sayım merkezlerine girmesine izin verilmediğini belirtti ve “Bu seçimleri, hukuki yollarla kullanılan 71 milyon oyla ben kazandım” ifadesini kullandı. Milyonlarca oy, postayla bunu talep etmeyen kişilere gönderildiğini belirten Trump, “71 milyon yasal oy. Görevi başındaki bir başkanın aldığı en yüksek oy. Amerikan halkı hak ettiği dürüst oy sayımına ve talep ettiği demokrasiye kavuşana kadar durmayacağım” diye konuştu.

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