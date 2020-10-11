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Dünya Trump Beyaz Saray'da miting yaptı
Dünya

Trump Beyaz Saray'da miting yaptı

Koronavirüse yakalanan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ilk kez kamuya açık bir etkinliğe katılarak, 3 Kasım seçimleri için, yüzlerce kişiye hitap etti. Trump, etkinlik nedeniyle "tam olarak iyileşmeden" halk sağlığını tehlikeye atmakla eleştiriliyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-11 15:30:00 -
Trump Beyaz Saray'da miting yaptı

Koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Trump, yüzündeki maskeyi çıkardı. Beyaz Saray bahçesinde miting yaptı. Koronavirüsten bahsederken, yine "Çin virüsü" dedi. Üstesinden geleceklerini söyledi. Aşının çok kısa sürede çıkacağını anlattı.

Rakibi Biden'a yüklendi. Demokratlara komünist dedi, onların ülkeye zarar verdiğini savundu. Seçimleri kazanacağı vurgusu yapan Trump, kritik eyaletlerde önde olduğunu öne sürdü.

Öte yandan Trump'ın halen virüsü taşıyıp taşımadığı belirsizliğini koruyor. Beyaz Saray konuya açıklık getirmezken, Trump'ın izolasyon şartlarına aykırı bir şekilde etkinlik yapması eleştirilere neden oldu. Koronavirüs olduğunu duyurduktan sonra 3 gece hastanede kalan Trump ise iyi olduğunu savunuyor.

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