Trump alenen tehdit etti! 'Hepinizi çadır kentlere tıkarım'

Fox News'a konuşan ABD Başkanı Donald Trump, 6 Kasım'daki Kongre seçimleri öncesi göçmen karşıtı söylem ve icraatlarını iyice tırmandırdı.

'Çadır kent kuracağım, yani her yere çadır dikeceğim'

"Yakalıyoruz, serbest bırakmıyoruz. Ama onlar buraya geçmek istiyorsa bunu bile yapmayacağız. Bu ülkeye girmelerine izin vermeyeceğiz. Sığınma başvurusunda bulunurlarsa davaları görülen dek onları tutacağız" diyen Trump, göçmenleri tutumak için çadır kentler inşa edilmesi emrini vereceğini, bunların da 'çok hoş' olacağını söyledi.

Ama sığınma başvurusunun sonucunu beklerken gözaltında tutulanların kalacağı yapılar için 'yüz milyonlarca dolar harcamayacağının' altını çizen Trump, şunları söyledi:

"Her yere çadırlar kuracağız… Onlar da bekleyecekler, sığınma başvuruları kabul edilmezse çekip gidecekler."

Kadınlı çocuklu kafileler halinde ilerleyen göçmenler arasında çok sayıda çete üyesi ve kötü insan olduğu iddiasını da tekrarlayan Trump, Demokrat Parti'yi de göçmenler için açık sınırları savunarak suça taraf parti olmakla itham etti.

Sadık Vatansever Operasyonu adı altında Meksika sınırına 5200 ABD askerinin yanısıra onlarca helikopter ve insansız hava aracı da gönderilecek.

Teksas, Arizona ve Kaliforniya'daki 26 sınır geçiş noktasına konuşlandırılacak 5200 asker, silah da taşıyacak. Bunlar, nisanda sınıra konuşlandırılmış bulunan 2092 Ulusal Muhafız mensubuna destek verecek.

ABD'de doğana vatandaşlık veren tarihi maddeyi de baypas edecek

Ayrıca Trump, ABD'ye izinsiz giriş yapmış göçmenlerin ABD'de doğmuş çocuklarına vatandaşlık verilmesini de bir başkanlık kararnamesiyle sona erdirmeyi planladığını açıkladı.

Trump tarafından 'saçma, gülünç' diye nitelenen bu uygulama, Kongre tarafından 1868 yılında kabul edilmiş olan ABD Anayasası'nın 14. ek maddesine dayanıyor. İç savaş sonrası yapılan bu anayasa değişikliği, ABD'de doğmuş herkesi vatandaş kabul ediyor.