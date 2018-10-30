0553 313 94 23
impression

Trump alenen tehdit etti! 'Hepinizi çadır kentlere tıkarım'

Orta Amerika'dan harekete geçip Meksika'da ilerleyen binlerce göçmenin ABD'yi istilaya geldiğini söyleyerek 5200 askeri güney sınırına gönderen ABD Başkanı Donald Trump, "Ordu sizi bekliyor" diye gözdağı vermesinin ardından "Hepinizi çadır kentlere tıkarım" tehdidinde bulundu.

30 Ekim 2018 Salı 15:46
Trump alenen tehdit etti! 'Hepinizi çadır kentlere tıkarım'

Fox News'a konuşan ABD Başkanı Donald Trump, 6 Kasım'daki Kongre seçimleri öncesi göçmen karşıtı söylem ve icraatlarını iyice tırmandırdı.

'Çadır kent kuracağım, yani her yere çadır dikeceğim'

"Yakalıyoruz, serbest bırakmıyoruz. Ama onlar buraya geçmek istiyorsa bunu bile yapmayacağız. Bu ülkeye girmelerine izin vermeyeceğiz. Sığınma başvurusunda bulunurlarsa davaları görülen dek onları tutacağız" diyen Trump, göçmenleri tutumak için çadır kentler inşa edilmesi emrini vereceğini, bunların da 'çok hoş' olacağını söyledi.

Ama sığınma başvurusunun sonucunu beklerken gözaltında tutulanların kalacağı yapılar için 'yüz milyonlarca dolar harcamayacağının' altını çizen Trump, şunları söyledi:

"Her yere çadırlar kuracağız… Onlar da bekleyecekler, sığınma başvuruları kabul edilmezse çekip gidecekler."

Kadınlı çocuklu kafileler halinde ilerleyen göçmenler arasında çok sayıda çete üyesi ve kötü insan olduğu iddiasını da tekrarlayan Trump, Demokrat Parti'yi de göçmenler için açık sınırları savunarak suça taraf parti olmakla itham etti.

Sadık Vatansever Operasyonu adı altında Meksika sınırına 5200 ABD askerinin yanısıra onlarca helikopter ve insansız hava aracı da gönderilecek.

Teksas, Arizona ve Kaliforniya'daki 26 sınır geçiş noktasına konuşlandırılacak 5200 asker, silah da taşıyacak. Bunlar, nisanda sınıra konuşlandırılmış bulunan 2092 Ulusal Muhafız mensubuna destek verecek.

ABD'de doğana vatandaşlık veren tarihi maddeyi de baypas edecek

Ayrıca Trump, ABD'ye izinsiz giriş yapmış göçmenlerin ABD'de doğmuş çocuklarına vatandaşlık verilmesini de bir başkanlık kararnamesiyle sona erdirmeyi planladığını açıkladı.

Trump tarafından 'saçma, gülünç' diye nitelenen bu uygulama, Kongre tarafından 1868 yılında kabul edilmiş olan ABD Anayasası'nın 14. ek maddesine dayanıyor. İç savaş sonrası yapılan bu anayasa değişikliği, ABD'de doğmuş herkesi vatandaş kabul ediyor.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 15:46
  1. ABD
  2. ABD Başkanı Donald Trump
  3. Donald Trump
  4. Orta Amerikalı göçmenler
  5. Trump tehdit etti

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bursa'da 100 bin TL değerinde cinsel ilaç ele geçirildi
    1. Bursa'da 100 bin TL değerinde cinsel..
    2. HDP'li isim hakkında zorla getirilme..
    3. Suudi başsavcıya soruldu: Ceset nerede?
    4. İshal bir türlü geçmiyorsa...
    5. Hollandalı gazeteciden flaş iddia: Ali..
    6. 2019 asgari ücret için ilk rakam..
    7. F.Bahçe ve Galatasaray PFDK'ya sevk..
    8. MHP'li isimden CHP'ye sert sözler!
    9. Fındık alımları 1 Kasım'da başlıyor
    10. Çarşıda pazarda hilenin bini bin para!..
    11. Hukuk mezunları yeterlilik sınavında..
    12. Bölge ateş çemberi! 'ABD'yi vururuz'
    13. Keşke sağ olaydı da evde bir ses bir..
    14. MEB'in sitesinde yayınlandı! Ücretli..
    15. Esed istedi, görüşmeler başladı!..
    16. FETÖ'nün izdivaç sorumlusu yakalandı
    17. Aranan 18 kişi yakalandı!
    18. Dolar düşüyor! Kritik seviyenin altına..
    19. Hesap işletim ücreti nasıl geri alınır?
    20. Ahmet Amca’yı rahmetle andık
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    BİM aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı

    Günün Karikatürü

    30 Ekim 2018
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?