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Dünya

Trump: ABD asla Ortadoğu’da olmamalıydı

ABD Başkanı Donald Trump Orta Doğu’da Amerikan ordusunun varlığını eleştirerek,daha önce de dile getirdiği ülke dışına asker gönderme kararının ülke tarihindeki “en büyük hata” olduğunu tekrar etti.

Yeniakit Publisher
2020-08-08 13:01:00 -
Trump: ABD asla Ortadoğu’da olmamalıydı

Avustralyalı gazeteci Jonathan Swan ile Axios haber sitesi için yaptığı röportajda Trump, yönetiminin COVID-19 salgınıyla mücadale şeklini savundu ve “Orta Doğu'ya gitme” kararını kınadı.

Trump “Ortadoğu'ya gitmek ve Ortadoğu'ya girme kararı, ülkemiz tarihinde yapılan en büyük hataydı. Bu benim görüşüm” dedi.

“ABD Asla Ortadoğu'da Olmamalıydı”

Afganistan’daki Amerikan askeri sayısının Trump’ın başkanlık görevini üstlenmeden önceki seviyeyle hemen hemen aynı olduğu sorulduğunda, Afganistan’daki asker sayısının 8.000’e ve sonunda 4.000’e düşürüleceğini belirten Trump, “Şu anda müzakere ediyoruz. 19 yıldır oradayız” diyerek şu dikkat çekici ifadeyi kullandı: “ABD güçleri Ortadoğu’da asla olmamalıydı.”

Ancak ABD başkanı, yönetiminin bölgede başarı da elde ettiğini ısrarla vurgulayarak, İran Generali Kasım Süleymani ve IŞİD lideri Ebu Bekir el-Bağdadi'yi tespit edip öldürenin ABD olduğunu hatırlattı.

Trump, daha önce West Point’teki ABD Askeri Akademisi’nin mezunlarıyla yaptığı görüşmede, “sonsuz savaş dönemini sona erdirdiğini” söylemiş ve uzak topraklardaki eski çatışmaları çözmenin ABD’nin işi olmadığını belirtmişti.

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