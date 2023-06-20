TRT'nin yeni dizisi Metamorfoz Osman Kavala'yı çıldırttı!

Gezi kalkışmasının görüldüğü davada müebbet hapis cezasına çarptırılan, 2023 seçiminde muhalefet kaybedince salıverilme umudunu da yitiren Osman Kavala, TRT ekranındaki Metamorfoz adlı yapımı hedef aldı.

Osman Kavala'nın hayatının anlatıldığı dizi, Gezi finansörünü çıldırttı.

Kavala'nın eşi Ayşe Buğra, diziye ilişkin değerlendirmesinde, "Karalama kampanyasının bir parçası" dedi.

Dizinin ilk fragmanında Gezi kalkışması ekrana verilirken, dizinin ilk iki bölümü de yoğun ilgi gördü. Kavala'nın hayatını anlatan diziye ilişkin Osman Kavala'nın kedisinden de açıklama geldi.

TRT'yi hedef aldı!

Her gelişmeye ilişkin açıklama yayınlayabilecek kadar konforlu bir hapis hayatı süren Osman Kavala, TRT'nin dizisindeki gerçekleri görünce çıldırarak, şu ifadeleri kullandı:

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Benimle ilgili hazırlanmış bir senaryonun TRT tarafından finanse edildiğini ve dizi film olarak yayınlandığını öğrendim. Kişi itibarını koruyan yasalardan kaçmak için hileye başvurulmuş, ismim açıkça kullanılmamış. Hukuksuz olarak cezaevinde tutulmam için kullanılan iddianamelerde olduğu gibi, bu dizide de gerçek olayların tahrif edilmesi yöntemine başvurulduğu, komplo teorileriyle suçlu olduğum algısı yaratmanın amaçlandığı anlaşılıyor. Kamu kaynaklarının bu amaç için kullanılmış olması beni yadırgatmadı. Beni şaşırtan ve bana üzüntü veren genç sanatçıların bu itibar suikastı projesinde yer almaktan rahatsızlık duymamaları.