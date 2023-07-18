TRT'nin reyting rekoru yapımı Türkiye ile paylaştı! Duyanlar şok olacak

İzleyicinin dört haftadır zirveye taşıdığı ‘Benim Güzel Ailem’, yeni bölümüyle yine büyük merak uyandırıyor.

TRT 1 ‘de yayınlanan, güçlü oyuncu kadrosuyla ekranları dolduran “Benim Güzel Ailem” 19 Temmuz Çarşamba akşamı dördüncü bölümüyle saat 20.00’de izleyiciyle buluşacak.

İlk üç bölümüyle izleyiciden tam not alan ve birinciliği kimseye kaptırmayan “Benim Güzel Ailem” dizisinin dördüncü bölümü de yine heyecan dolu olacak.

Hem güldüren hem de aile sıcaklığını yansıtan konularıyla, üç kuşağı bir araya getiren, kardeşlik, birlik ve beraberlik duygusunun ön plana çıktığı "Benim Güzel Ailem”in 4. bölümünün konusu ise şöyle:

Deniz ve Kaan birbirlerine karşı inat havuzunun içinde mücadele vermektedir. Aslında biri geri adım atsa belki de her şey süt liman olacaktır. Kaan, Denizle yaşadıklarını anlatmak ve içini dökmek için Oğuz’la buluşur. Oğuz, Deniz’in gerçekten temiz yürekli olduğunu birini anlatıp Kaan’ı yumuşatmak ister.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Canan, yolda Feryal’e yakalanır ve onun cafe’sinde bir kahve içmeye mecbur kalır. Feryal, Canan’ı sıkıştırır. Çocuklarından vurmaya çalışır. Canan sinirden adeta barut fıçısına dönmüştür.

Rasim dükkana gelen Canan’ı sakinleştirmeye çalışır ama Canan Rasim’e Feryal’in söylediklerini söyleyemez. Çünkü Rasim’in henüz Derya ve Ferdi’nin eşlerinden ayrıldıkları için eve döndüklerinden haberi yoktur. Bunlar yetmezmiş gibi o anda Derya’nın itirafı da bomba etkisi oluşturur. Ailesine aldatılma hikayesinden bahseder.

Yönetmenliğini Sadullah Celen’in, senaryosunu ise Baykut Badem’in kaleme aldığı “Benim Güzel Ailem” dizisinin oyuncu kadrosunda; Erdal Özyağcılar, Onur Buldu, Seray Gözler, Melis Babadağ, Aycan Koptur, Nergis Kumbasar, Erdem Akakçe, Barış Yıldız, Meltem Pamirtan, Serra Pirinç, Münire Apaydın, Emre Akkuş, Toprak Can Adıgüzel, Utku Çoskun, Ebrar Karabakan, Mina Sinenden, Ahmet Hakan Ünal ve Halil İbrahim Kalaycıoğlu yer alıyor.

Benim Güzel Ailem 19 Temmuz Çarşamba saat 20.00’de TRT 1’de…