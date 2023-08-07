TRT'nin rekortmen dizisinde flaş gelişme: İşte bu beklenmiyordu!

TRT 1 ‘de yayınlanan, güçlü oyuncu kadrosuyla ekranları dolduran “Benim Güzel Ailem” 9 Ağustos Çarşamba akşamı yedinci bölümüyle saat 20.00’de izleyiciyle buluşacak.

Her hafta birinciliği kimseye kaptırmayan “Benim Güzel Ailem” dizisinin yedinci bölümü yine heyecan dolu olacak.

"Benim Güzel Ailem”in yedinci bölümünün konusu ise şöyle:

Feryal Oğuz’un ortadan kaybolması üzerine dokuz doğurur ve etrafına oğluyla ilgili sitemlerde bulunur. Oğuz ise Feryal’in oğlu olduğunu Damla’nın öğrenecek olmasından dolayı panik halindedir.

Ferdi kendini iyice oyunculuk dünyasına kaptırır ve bir star edasıyla dolaşır. Öznur bu değişim karşısında şaşkın bir şekilde durumu sorgulamaktadır.

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Sina’nın annesi Ayten, Canan’a oğlunun psikolojik olarak zor bir süreçten geçtiğini söyler ve yardım eli uzatmasını ister. Sina ise yetiştirilme tarzından dolayı Damla’ya dert yanar ve şımartıldığını söyler.

Rasimlerin karşı köşesindeki ev satılır ancak satın alanın kim olduğunu öğrenemez ve ailece bu gizemli kişiyi merak ederler.

Yönetmenliğini Sadullah Celen’in, senaryosunu ise Baykut Badem’in kaleme aldığı “Benim Güzel Ailem” dizisinin oyuncu kadrosunda; Erdal Özyağcılar, Onur Buldu, Seray Gözler, Melis Babadağ, Aycan Koptur, Nergis Kumbasar, Erdem Akakçe, Barış Yıldız, Meltem Pamirtan, Serra Pirinç, Münire Apaydın, Emre Akkuş, Toprak Can Adıgüzel, Utku Çoskun, Ebrar Karabakan, Mina Sinenden, Ahmet Hakan Ünal , Özlem Kaplan ve Halil İbrahim Kalaycıoğlu yer alıyor.

Benim Güzel Ailem 9 Ağustos Çarşamba saat 20.00’de TRT 1’de…