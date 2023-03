TRT'nin rekortmen dizisi Al Sancak'tan haber var! Ezber bozan açıklama...

Güçlü prodüksiyonu, etkileyici hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan, ‘Al Sancak’ın Süleyman’ı Fatih Gühan ve Bahar’ı Hatice Sibel Aytan, dizi hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

“Süleyman; vatan için bacağını, bahar için de yüreğini feda ediyor”

Dizide Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Süleyman Özer’i canlandıran Fatih Gühan, karakteri için “Kendini vatanı için feda etmiş, yaşatmak için yaşayan toprağı vatan edenlerden yalnızca birisi… Gerçek bir kahraman. Yüreği vatan sevgisiyle atan ve bedenini vatanına siper etmiş bir Türk Subayı.” dedi.

Al Sancak’ın sevilen çifti Süleyman ve Bahar için de samimi açıklamalarda bulunan Gühan, “Süleyman ve Bahar’ın sevdası özlediğimiz fedâkar, mütevazı ve tertemiz bir aşk hikayesi. Süleyman, gazi olduktan sonra ise aşkları sınanmaya başlıyor. Süleyman, Bahar’ın mutluluğu için Bahar’dan vazgeçmeyi göze alıyor. Vatanı için bacağını, Bahar için de yüreğini feda ediyor.

Bence merhamet ve sevgi bütün zorlukların üstesinden gelmek için yeterli fakat Bahar ve Süleyman’ın hikayesi nasıl olur, bu sınavdan nasıl çıkarlar inanın ben de çok merak ediyorum.” dedi.

“Böylesine büyük bir prodüksiyonda yer almak oyuncu için büyük şans”

Al Sancak’ta Bahar karakterine can veren Hatice Sibel Aytan, karakteriyle ilgili “Bahar Soyhan’ı düşününce bile içim gidiyor. Şimdiye kadar oynadığım karakterlerin en kalbime işleyeni. Sevdiği insan için her şeyi yapabilecek güce sahip, çok temiz kalpli, inandığı şey uğruna savaşan ve asla pes etmeye niyeti olmayan biri. Bir oyuncu olarak Bahar’ı oynamak büyük keyif.” dedi. Al Sancak dizisinin dev bir prodüksiyonu olduğunu ve içinde bulunmaktan dolayı gurur duyduğunu belirten Aytan, “Yapım şirketimizin her projesi o kadar özenle hazırlanıyor ki, kendinizi direkt o dünyanın içinde buluyorsunuz. Bundan önceki projelerinde de aynı hissiyattaydım. Bu, oyuncu için büyük bir şans.” dedi.

Bahar ve Süleyman çiftini çok sevdiğini söyleyen oyuncu, “Çok inandım, partnerim de öyle... Sahnelerin tüm duygusu izleyicimize de geçmiş. Gerçekten herkes hikayemizi kalbine almış. Çok sayıda mesaj alıyoruz. Önümüzde belli ki zor zamanlar var ne olacak bilemiyorum ama inşallah hikayemizi böyle sevmeye devam ederler.” diye ekledi.

Yönetmenliğini Günay Günaydın’ın yaptığı, senaryosunu Mehmet Bozdağ, Atilla Engin, Mehmet Arı ve Selman Kılıçaslan’ın kaleme aldığı ‘Al Sancak’ın başrollerini Uğur Güneş ve Gülsim Ali üstlenirken dizide ayrıca; R. Aybars Düzey, Emre Dinler, Cem Kurtoğlu, Ahmet Yenilmez, Osman Soykut, İdris Nebi Taşkan, Ahmet Olgun Sünear, Melih Özdoğan, Tezhan Tezcan, Ömer Faruk Aran, Murat İnce, Fatih Gühan, Çağlar Sayın, Ayşen Sezerel ve Hatice Sibel Aytan gibi başarılı isimler rol alıyor.