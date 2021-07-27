TRT'nin 'Mahrem' dizisi rekor kırıyor

Fetullahçı terör örgütü üyelerinin ilk kez açık kimlikle verdikleri röportajlara, yaşanmış olaylara ve belgelere yer veren drama belgesel “Mahrem”, TRT 1 ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor.

Toplam 10 bölümden oluşan belgeselin ilk iki bölümünde FETÖ'nün ortaokul çağlarından itibaren öğrencilere nasıl yaklaştığı, askeri okullara nasıl eleman yerleştirdiği tanıkların açık beyanlarıyla işleniyor.

Belgeselin senaryosunu Gürkan Tanyaş'la birlikte kaleme alan, aynı zamanda "Mahrem"in yapımcılığını üstlenen Halis Cahit Kurutlu, yaptığı açıklamada, belgeselde, ortalama bireyin nasıl soğukkanlı bir katile, ahlaki kaidelerden sıyrılmış bir fedaiye ve bir casusluk şebekesinin kullanışlı piyonuna dönüşme hikayesini anlattıklarını söyledi.

Örgütün askeri yapılanması incelendi

Kurutlu, Mahrem'in sözlük anlamının başkalarının duymaması gereken, gizli olan şey şeklinde açıklayarak, "FETÖ de örgüt içerisinde başkalarından gizlediği yapılanmasına 'Mahrem Yapılanma' diyor. Hatta örgütün elebaşı, mahrem yapılanmanın altını çizerek yatak odası olarak nitelendiriyor. Biz de bu projede o yapılanmayı ele aldığımız için projenin adına bu ismi verdik." dedi.

Milyonlarca defa izlendi

Etkin pişmanlık yasasından yararlanan eski örgüt üyelerinin ilk kez açık kimlikle verdikleri röportajların yayımlanacağı Mahrem ilk bölümlerinden itibaren hem televizyonda hem de Youtube'da izlenme rekorları kırdı.

FETÖ mağdurlarının da ifadelerine yer verilen belgesel dizisi ilerleyen haftalarda da yeni bölümleriyle TRT 1'de izleyiciyle buluşacak.