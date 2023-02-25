TRT'nin iddialı dizisinde sürpriz gelişme! Flaş bölüm...

Amcaoğullarından, kaçırılan Ramazan’ı kurtarma operasyonu…

Sefer’in Erkan için hazırladığı sürpriz ne?

Muammer ve Hüseyin’in hazine macerası nasıl sonuçlanacak?

Selma Öğretmen, Divane’nin sırlarını öğrenecek mi?

TRT 1 ekranlarına geldiği ilk bölümden itibaren izleyicilerin gözdesi olan ve müdavimleri hızla artarak sadece haftanın değil, ayın en çok izlenen yapımı olan Gönül Dağı’nın başarı grafiği her geçen gün yükseliyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Dizinin seksen altıncı bölümünde yine heyecan doruğa çıkacak, yeni olaylar peş peşe gelecek.

Yasemin’in (Merve Yıldız) gerçek yüzünü gördükten ve onun hakkında bilinmeyenleri öğrendikten sonra nikahtan vazgeçen Taner (Berk Atan), annesi Halime’ye (Şebnem Dilligil) ve ablası Zahide’ye (Ecem Özkaya), artık evlilik lafı duymak istemediğini söyler.

Çıkardığı Gedelli gazetesi sonrası kasabalıların tehditleriyle başa çıkmayan Ramazan (Cihat Süvarioğlu) kaçırılır. Amcaoğulları Taner ve Veysel (Semih Ertürk), karısı Asuman (Hazal Çağlar) ve kayınpederi Belediye Başkanı Münir Bey (Ege Aydan) Ramazan’ı aramaya başlarlar. Kaçıranların silahla tehdit ettiği Ramazan kaçmayı başarabilecek mi? Amcaoğulları onu kurtarmak için nasıl bir operasyon planlar Gönül Dağı’nın seksen altıncı bölümünde izleyeceğiz.

Sefer (Ferdi Sancar), son günlerde başını sürekli belaya sokan ve ergenlik sorunları yaşayan Erkan (Samet Arda Mercan) için bir sürpriz hazırlar. Onun hayallerini gerçekleştirmesine yardımcı olacak bu sürpriz nedir? Yeni bölümde öğreneceğiz.

Yemek götürdüğü Divane’nin (Sait Seçkin) kimliğinden isminin Adem olduğunu öğrenen Selma öğretmen onun köyüne giderek sırlarını öğrenmeye çalışır. Divane’nin sakladığı sırlar açığa çıkacak mı Gönül Dağı’nın seksen altıncı bölümünde...

Düğün tarihini erkene alan Elif (Zümre Meğreli) ve Kenan (Serkan Kuru), gelen bir haberle şok olurlar. İkiliyi sarsan bu olayı dizinin yeni bölümünde öğreneceğiz.

Abisi Muammer’le (Ali Düşenkalkar) birlikte buldukları hazineyi kaçıran Hüseyin (Erdal Cindoruk), başına geleceklerden habersizdir. Para hırsı iki kardeşi nasıl bir yola sürükleyecek Gönül Dağı’nda bu hafta izleyeceğiz.

Gönül Dağı izleyicileri, heyecan ve macera dolu olaylarla bu hafta da yine büyük bir ilgiyle izleme keyfi yaşayacaklar.

Gönül Dağı’nın seksen altıncı bölümü, bu akşam (25 Şubat Cumartesi) saat 20.00’de TRT 1’de…