TRT'nin iddialı dizisinde akılalmaz gelişme! Düğümler çözülüyor, ipler kopuyor...

Geçen hafta yayınlanan altıncı bölümüyle her grupta 1. olarak rakiplerine büyük fark atan “Kendi Düşen Ağlamaz” yeni bölümüyle ekranlara geliyor…

TRT 1 ’in yayınlandığı günden bu yana zirvelerde olan dizisi “Kendi Düşen Ağlamaz”, geçen haftanın tüm kategorilerde en çok izlenen dizi oldu.

Başrollerini Hakan Yılmaz, Eylül Tumbar, Selen Soyder ve Enes Koçak'ın paylaştığı hem hikayesi hem de başarılı oyuncu kadrosuyla milyonların gönlüne taht kuran dizi, geçtiğimiz perşembe akşamı ekrana gelen 6. bölümüyle her grupta 1. olarak rakiplerine büyük fark attı.

Alize ve Serkan arasındaki eğlenceli bir o kadarda çekişmeli evlilik oyunu, Nurettin ile Sinem'in kalpleri ısıtan aşkı izleyiciyi ilk günden itibaren içine aldı. Kendi Düşen Ağlamaz’ın yeni bölümü sürpriz gelişmelerle 3 Ağustos perşembe akşamı saat 20.00’de ekranlara gelecek.

Kendi Düşen Ağlamaz’ın yeni bölümünde neler olacak?

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Kadir için düzenlenen törende öğrendikleri Alize’yi şüphelendirir. Çatalca’da çıkan yangında, halası Esma’yı kurtaran kişinin Kadir olduğunu anlamak üzeredir. İçini kemiren şüpheleri herkesin içinde sorduğunda oldukça şaşırtıcı bir yanıt alacaktır. Alize’nin hayatını çok yakında ilgilendiren gerçekleri ondan saklamak zorunda kalan Serkan ise Alize’ye karşı derin bir vicdan azabı duymaya başlar. Vicdan azabı utanca dönüşünce de Alize’ye soğuk davranma, iletişimini yavaş yavaş koparma yolunu seçer. Alize ise bu ani dönüşüme bir anlam verememekte, içten içe Serkan’a kırılmaktadır.

Nurettin ve Kadir ise, Alize’ye oynadıkları evlilik oyununun anlaşılmaması için ellerinden geleni yaparlar. Nurettin bir yandan da Sinem’le birlikte, Serkan’ın annesi Türkan’ı aramaktadır. Türkan’ı hiç beklemedikleri bir halde bulurlar. Sinem bu duruma dayanamaz ve Türkan’a otelde iş teklif eder ancak Türkan kabul etmez.

Alize, Nurettin ve Sinem nişanını sabote edebilmek için Serkan’dan yardım ister ancak Serkan öyle bir şey yapar ki Alize tüm ipleri koparma noktasına gelir.