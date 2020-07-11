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Medya

TRT'nin dizisinde bomba Ayasofya detayı

Danıştay'ın kararı sonrası tarihe değişmemek üzere cami olarak geçen Ayasofya, TRT'de yayınlanan Payitaht Abdülhamid dizisinde Abdülhamid'in Alman kralı Wilhelm ile olan diyaloğu sosyal medyaya bomba gibi düştü.

Yeniakit Publisher
2020-07-11 16:00:00 - 2020-07-11 16:04:54

TRT'nin en çok izlenen yapımlarından biri olan Payitaht Abdülhamid dizisinde bir sahne, Ayasofya'nın cami olarak statü kazanmasından sonra en çok paylaşılanlar arasına girdi.

Dizide Payitaht Abdülhamid Han'ın, Alman Kralı Wilhelm ile olan diyaloğu en çok paylaşılanlar arasına girdi.

Görüntülerde, Alman kralın, "Ayasofya her hristiyan gencin gönlünde yaradır" sözü üzerine Abdülhamid Han'ın verdiği cevap çok ses getirdi. Abdülhamid Han, "Ayasofya hep İslam'ın kalacaktır" diyerek gönüllere tekrar taht kurdu.

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