TRT'nin dev projesi bu akşam başlıyor! Bomba gelişme...

Sezonun en iddialı dizisi Al Sancak ilk bölümüyle bu akşam TRT 1’deki ekran yolcuğuna başlıyor.

“Al Sancak; yıldıza hilal, bayrağa kan, toprağa can veren gizli kahramanların hikayesidir.”

Güçlü prodüksiyonu, etkileyici hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan, sezonun en iddialı yapımı Al Sancak ilk bölümüyle bu akşam (19 Ocak Perşembe) ekran yolculuğuna başlıyor.

‘Al Sancak’ın başrollerini Uğur Güneş ve Gülsim Ali İlhan paylaşırken dizide ayrıca; R. Aybars Düzey, Emre Dinler, Cem Kurtoğlu, Ahmet Yenilmez, Osman Soykut, İdris Nebi Taşkan, Ahmet Olgun Sünear, Melih Özdoğan, Tezhan Tezcan, Ömer Faruk Aran, Murat İnce, Fatih Gühan, Çağlar Sayın ve Ayşen Sezerel gibi başarılı isimler rol alıyor. Al Sancak dizisinin senaryosunu Mehmet Bozdağ, Atilla Engin, Mehmet Arı ve Selman Kılıçaslan kaleme alırken, yönetmen koltuğunda ise M. Can Emre oturuyor.

Dizinin merakla beklenen ilk bölümünün özeti ise şöyle;

Pençe Timi komutanı Yüzbaşı Ali Banazlı alınan ani bir istihbaratla timini toplar. ‘’Beyaz Melek’’ kod adını kullanan şüpheli bir kaynaktan gelen istihbarata göre yurt dışında bir adada çok önemli bir buluşma gerçekleşecek, örgütlere silah ve finansman sağlayan büyük bir şebeke, elebaşı teröristlerle bir araya gelecektir. Pençe Timi başarılı olursa hem Türkiye’ye yönelen milli güvenlik tehdidini bertaraf etmiş olacak hem de kısa süre önce şehit düşen arkadaşları Atilla Yüzbaşı’nın katillerine bir adım daha yaklaşacaktır.

Kıyasıya mücadelenin yaşandığı operasyonda Pençe Timi’ni bir sürpriz bekler. Düşman sanılandan çok daha kalabalıktır. Operasyon zorlu şartla altında devam ederken Ali Yüzbaşı, Nadia isminde esrarengiz bir silah taciriyle karşı karşıya kalır. Bu karşılaşma sonrası yaşanacaklar ise Ali Yüzbaşı’yı oldukça zorlu bir yola sokacaktır.

“Al Sancak” ilk bölümüyle bu akşam (19 Ocak Perşembe) saat 20.00’de TRT 1’de…

“Al Sancak” 1. Bölüm Görsel Linki: https://we.tl/t-CTyk81YHcT

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