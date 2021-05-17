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Gündem TRT World'ün 'Gazze' klibine sansür! Bebek katillerinin suç ortağı Twitter kısa sürede kaldırdı
Gündem

TRT World'ün 'Gazze' klibine sansür! Bebek katillerinin suç ortağı Twitter kısa sürede kaldırdı

"We Will Not Go Down / Song For Gaza" şarkısına TRT World beğeni toplayan bir klip yaptı. Siyonist terör devleti İsrail'in suç ortağı Twitter, sosyal medyadan paylaşılan klibi kısa sürede kaldırdı.

Yeniakit Publisher
2021-05-17 22:22:00 -

 yeniakit.com.tr 

Amerikalı müzisyen Michael Heart'ın 2009 yılında Filistin halkına destek olmak için söylediği "We Will Not Go Down / Song For Gaza" şarkısına TRT World beğeni toplayan bir klip yaptı.

Beğeni toplayan klip, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren tarafından da paylaşıldı. 

İsrail uşağı Twitter kısa sürede kaldırdı

İsrail uşağı olduğunu bir kez daha kanıtlayan sosyal medya platfomu Twitter, sözkonusu paylaşımı kısa süre içerisinde kaldırdı.

Filistin'deki katliamları örtbas etmeye çalışan siyonist uşağı Twitter'ın gerçek yüzü bir kez ortaya çıktı.

Siyonist uşağının bu sansürüne vatandaşlar "Bebek katili olduğunuzu tüm dünyaya haykıracağız! Siyonist işgalci bebek katilleri ve onun suç ortağı yapılanmalara karşı susmayacağız!" tepkisinde bulundu.

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