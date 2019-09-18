0553 313 94 23

TRT personel alımı 2019 TRT iş başvurusu nasıl yapılır?

Devletin resmi kurumu olan Türkiye Radyo ve Televizyonu (TRT) personel alım ilanı yayınladı. TRT iş başvurusunda bulunacaklar TRT personel alımları ne zaman? TRT iş başvurusu nasıl yapılır? TRT eleman alımı başvuru formu yayınlandı mı? sorularını sormakta. TRT personel alımı 2019 ilanı yayınlandı. TRT bünyesinde görevlendirilmek üzere,KJ operatörü, içerik planlama uzmanı, reklam satış yöneticisi, kıdemli reklam satış yöneticisi, bilgi teknolojileri mühendisi, teknik yönetmen, yayın sistem nöbetçisi gibi meslek gruplarından personel alımı yapılmakta.

18 Eylül 2019 Çarşamba 13:06
TRT personel alımı 2019 TRT iş başvurusu nasıl yapılır?

Devletin resmi kurumu olan Türkiye Radyo ve Televizyonu (TRT) personel alım ilanı yayınladı. TRT iş başvurusunda bulunacaklar TRT personel alımları ne zaman? TRT iş başvurusu nasıl yapılır? TRT eleman alımı başvuru formu yayınlandı mı? sorularını sormakta. TRT personel alımı 2019 ilanı yayınlandı. TRT bünyesinde görevlendirilmek üzere,  KJ operatörü, içerik planlama uzmanı, reklam satış yöneticisi, kıdemli reklam satış yöneticisi, bilgi teknolojileri mühendisi, teknik yönetmen, yayın sistem nöbetçisi gibi meslek gruplarından personel alımı yapılmakta.

TRT 2019 yılı personel alımı ilanları. TRT Genel Müdürlüğü, ihtiyaç duyduğu personel pozisyonlarını, Genel Müdürlüğün kurumsal web sitesinden yayımladı. TRT Genel Müdürlüğü, ihtiyacını duyduğu personel pozisyonlarını, Eylül ayı itibariyle web sitesinden yayımladı. TRT personel alımları şu meslek gruplarından yapılacaktır. E-Televizyon Sorumlusu, İşletme Bakım Personeli, 5NG ve 4,5G Koordinasyon Personeli, Yayın Sistem Nöbetçisi, teknik Yönetmen, Bilgi Teknolojileri Mühendisi, Reklam Satış Yöneticisi, İçerik Planlama Uzmanı gibi pozisyonlar için ilanlar yayımlandı.

Resim Seçici alım başvuru şartları

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu / İstanbul

Yayın Tarihi: 18.9.2019

Kurumumuz bünyesinde İstanbul lokasyonunda görevlendirilmek üzere Resim Seçici olarak çalışacak takım arkadaşları aramaktayız. 

Genel Nitelikler

Üniversitelerin tercihen Basın, Yayın, Radyo TV, İletişim Fakültesi ve Güzel Sanatlar fakültelerinden mezun, 

En az 5 yıl TV, Medya sektöründe deneyimli olmak, 

İstanbul'da ikamet eden veya edebilecek olan, 

Erkek adaylar için askerlik sürecini tamamlamış olmak, 

MS Office programlarına hakim olmak, 

İletişim becerisi yüksek, takım çalışmasına yatkın, analitik ve çözüm odaklı bakış açısına sahip ,

Yüksek çalışma temposuna ayak uydurabilecek, 

Yayın (Haber ve program) konusunda tecrübeli,

Resume masaları hakkında bilgili ve kullanımı konusunda tecrübeli olmak,

Rol ve Sorumlulukları

Canlı yayınlarda, provalarda ve bant kayıtlarından yapım ve yayının gerçekleştirilmesi için akış planına ve yönetmenin talimatına göre çeşitli resim kaynaklarından gelen elektronik resimlerin yayın çıkışına seçilmesini sağlamak,

Gerekli görüntü efektlerinin oluşturulmasında yönetmenin talimatına göre işlem yapmak, 

KJ Operatörü alım başvuru şartları

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu / İstanbul

Yayın Tarihi: 18.9.2019

Kurumumuz bünyesinde İstanbul lokasyonunda görevlendirilmek üzere KJ Operatörü olarak çalışacak takım arkadaşları aramaktayız. 

Genel Nitelikler

Üniversitelerin tercihen 4 yıllık İletişim, Edebiyat veya Sosyal Bilimler Fakültelerinden mezun, 

En az 3 yıl TV ve medya sektöründe tecrübe sahibi,

İstanbul'da ikamet eden veya edebilecek olan, 

Erkek adaylar için askerlik sürecini tamamlamış,

MS Office programlarına hakim,

İletişim becerisi yüksek, takım çalışmasına önem veren, analitik ve çözüm odaklı bakış açısına sahip,

İmla kurallarını iyi bilmek ve on parmak klavyeyi iyi kullanabilmek, 

Yoğun çalışma temposuna uyum sağlayabilecek, 

Rol ve Sorumlulukları 

Yapım ve yayında yararlanılan araç ve gereçlerin kullanılmasını, varsa bilgisayar sistemine yüklemini ve işletimini yapmak,

Haber ve Spor yayınlarında yayınlanan konunun içeriğine göre ekranın alt ve yan kuşak kısmına verilen alt yazıları yönetmenin ve editörün talimatları çerçevesinde yazmak ve yayına almak, 

Canlı yayınlarda konuşmaları anında ve hatasız yazıya dönüştürmek, 

Teknik Yönetmen alım başvuru şartları

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu / Ankara / İstanbul

Yayın Tarihi: 11.9.2019

Kurumumuz bünyesinde İstanbul ve Ankara lokasyonlarında görevlendirilmek üzere Teknik Yönetmen olarak çalışacak takım arkadaşları aramaktayız. 

Genel Nitelikler

Üniversitelerin 4 yıllık tercihen Elektrik - Elektronik, Elektronik, Elektronik - Haberleşme bölümlerinden mezun,

En az 5 yıl medya teknolojileri konusunda tecrübe sahibi veya teknik yönetmenlik yapmış,

Yeni teknolojileri öğrenmeye açık ve hevesli,

MS Office ve Autocad programına hakim, 

İletişim becerisi yüksek, takım çalışmasına yatkın, analitik ve çözüm odaklı bakış açısına sahip,

Etkin zaman yönetimi ile yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilen, takım çalışmasına önem veren ve esnek çalışma sistemine uygun ve sorumluluk alabilen,

Video ve haber otomasyon sistemleri konusunda tecrübesi bulunan,

İstanbul veya Ankara'da ikamet eden / edebilecek olan,

Erkek adaylar için askerlik süresini tamamlamış veya makul süreli olarak tecil edilmiş olan,

Yetkinlik ve Sorumlulukları 

Video - Audio teknik bilimleri konusunda temel bilgilere sahip, video - audio analizi ve ölçümleri yapabilen, 

SDI video sistemleri konusunda tecrübeli, kablo ve konnektörleri kullanabilen,

Yayın sistemlerinde kullanılan broadcast cihazlarına hakim ve gerekli konfigürasyonları yapabilecek seviyede olan yada bu konuda daha önce uygulama yapmış olan,

Video - Audio router sistemleri, çeşitli broadcast kartları, encoder-decoder cihazları kullanabilen, 

Studyo ekipmanlarından kamera, videwall sistemleri, ışık sistemleri, dekor ışıklarını kullanabilen, 

Rejide kullanılan kj-grafik ve prompter sistemleri, video-audio switcher, playout sistemleri kullanabilen,

3.4 G ve uplink sistemlerine hakim, 

Windows ve Linux programlarına hakim bilgisayar donanım ve yazılım konusunda temel bilgilere sahip olan, 

Elektrik konusunda temel bilgilere sahip ve proje okuyabilen.

TRT personel alım iş başvurusu yapmak için tıklayınız

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Eylül 2019 Çarşamba 13:06
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. TRT personel alımı 2019
  4. TRT iş başvurusu nasıl yapılır?
  5. trt personel alımı 2019 ne zaman
  6. trt sözleşmeli personel alımı 2019
  7. trt personel alımı 2018 ne zaman
  8. trt iş başvurusu 2019
  9. trt eleman alımı 2019
  10. trt iş ilanları 2019
  11. kamu personel alımı 2019
  12. trt kurdi personel alımı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kütahya'da ormanı istila eden tırtıllar ağaçlarda yaprak bırakmadı
    1. Kütahya'da ormanı istila eden..
    2. Aort yırtılmasında erken müdahale ölüm..
    3. Tayland'da polis Müslüman öğrencilerin..
    4. Tartıştığı kardeşini av tüfeğiyle vurdu
    5. Çukurova'da 'Altın Koza' heyecanı..
    6. Endonezya'da 5,6 büyüklüğünde deprem..
    7. AK Parti’den Babacan’a tepki: Liderlik..
    8. Sütlü domates çorbası tarifi
    9. Yeni Çorumspor'da sakatlık şoku! Golcü..
    10. Erdoğan açıkladı: Bir zam daha..
    11. O ülkede vekiller harekete geçti! 'ABD..
    12. TOKİ’den AOÇ açıklaması!
    13. KYK borçları ne zaman silinecek? KYK..
    14. Avukatların hayatını kolaylaştıracak..
    15. İşte Süper Lig'de 5.haftanın hakemleri!
    16. Şarlatan mahkemede konuştu! Dans..
    17. Davutoğlu için 10 milletvekili hazır!
    18. Bomba iddia! Cenk Tosun, Katar'a..
    19. İran, İsviçre aracılığıyla ABD'yi..
    20. TRT personel alımı 2019 TRT iş..
    Babacan ve Davutoğlu sonrası bir isim daha AK Parti'den istifa etti!
    Babacan ve Davutoğlu sonrası bir isim daha AK Parti'den istifa etti!
    MHP'de onlarca istifa! İYİ Parti'ye geçtiler
    MHP'de onlarca istifa! İYİ Parti'ye geçtiler
    Üst düzey isim yeniakit.com.tr’ye açıkladı! İşte AK Parti’deki üye düşüşünün arkasındaki gerçek
    Üst düzey isim yeniakit.com.tr’ye açıkladı! İşte AK Parti’deki üye düşüşünün arkasındaki gerçek
    Kral Selman'dan çok konuşulacak çıkış: Onlar sadece bizi vurmadı
    Kral Selman'dan çok konuşulacak çıkış: Onlar sadece bizi vurmadı
    Erdoğan 3'lü zirvede tarih verdi: Sonuca ulaşamazsak....
    Erdoğan 3'lü zirvede tarih verdi: Sonuca ulaşamazsak....

    Günün Karikatürü

    18 Eylul 2019
    DAEŞ'ten Türkiye'ye küstah saldırı tehdidi! O üç ilin ismini verdiler
    DAEŞ'ten Türkiye'ye küstah saldırı tehdidi! O üç ilin ismini verdiler
    Türkiye harekete geçti! Dev gözdağı...
    Türkiye harekete geçti! Dev gözdağı...