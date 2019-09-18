TRT personel alımı 2019 TRT iş başvurusu nasıl yapılır?

Devletin resmi kurumu olan Türkiye Radyo ve Televizyonu (TRT) personel alım ilanı yayınladı. TRT iş başvurusunda bulunacaklar TRT personel alımları ne zaman? TRT iş başvurusu nasıl yapılır? TRT eleman alımı başvuru formu yayınlandı mı? sorularını sormakta. TRT personel alımı 2019 ilanı yayınlandı. TRT bünyesinde görevlendirilmek üzere, KJ operatörü, içerik planlama uzmanı, reklam satış yöneticisi, kıdemli reklam satış yöneticisi, bilgi teknolojileri mühendisi, teknik yönetmen, yayın sistem nöbetçisi gibi meslek gruplarından personel alımı yapılmakta.

TRT 2019 yılı personel alımı ilanları. TRT Genel Müdürlüğü, ihtiyaç duyduğu personel pozisyonlarını, Genel Müdürlüğün kurumsal web sitesinden yayımladı. TRT Genel Müdürlüğü, ihtiyacını duyduğu personel pozisyonlarını, Eylül ayı itibariyle web sitesinden yayımladı. TRT personel alımları şu meslek gruplarından yapılacaktır. E-Televizyon Sorumlusu, İşletme Bakım Personeli, 5NG ve 4,5G Koordinasyon Personeli, Yayın Sistem Nöbetçisi, teknik Yönetmen, Bilgi Teknolojileri Mühendisi, Reklam Satış Yöneticisi, İçerik Planlama Uzmanı gibi pozisyonlar için ilanlar yayımlandı.

Resim Seçici alım başvuru şartları

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu / İstanbul

Yayın Tarihi: 18.9.2019

Kurumumuz bünyesinde İstanbul lokasyonunda görevlendirilmek üzere Resim Seçici olarak çalışacak takım arkadaşları aramaktayız.

Genel Nitelikler

Üniversitelerin tercihen Basın, Yayın, Radyo TV, İletişim Fakültesi ve Güzel Sanatlar fakültelerinden mezun,

En az 5 yıl TV, Medya sektöründe deneyimli olmak,

İstanbul'da ikamet eden veya edebilecek olan,

Erkek adaylar için askerlik sürecini tamamlamış olmak,

MS Office programlarına hakim olmak,

İletişim becerisi yüksek, takım çalışmasına yatkın, analitik ve çözüm odaklı bakış açısına sahip ,

Yüksek çalışma temposuna ayak uydurabilecek,

Yayın (Haber ve program) konusunda tecrübeli,

Resume masaları hakkında bilgili ve kullanımı konusunda tecrübeli olmak,

Rol ve Sorumlulukları

Canlı yayınlarda, provalarda ve bant kayıtlarından yapım ve yayının gerçekleştirilmesi için akış planına ve yönetmenin talimatına göre çeşitli resim kaynaklarından gelen elektronik resimlerin yayın çıkışına seçilmesini sağlamak,

Gerekli görüntü efektlerinin oluşturulmasında yönetmenin talimatına göre işlem yapmak,

KJ Operatörü alım başvuru şartları

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu / İstanbul

Yayın Tarihi: 18.9.2019

Kurumumuz bünyesinde İstanbul lokasyonunda görevlendirilmek üzere KJ Operatörü olarak çalışacak takım arkadaşları aramaktayız.

Genel Nitelikler

Üniversitelerin tercihen 4 yıllık İletişim, Edebiyat veya Sosyal Bilimler Fakültelerinden mezun,

En az 3 yıl TV ve medya sektöründe tecrübe sahibi,

İstanbul'da ikamet eden veya edebilecek olan,

Erkek adaylar için askerlik sürecini tamamlamış,

MS Office programlarına hakim,

İletişim becerisi yüksek, takım çalışmasına önem veren, analitik ve çözüm odaklı bakış açısına sahip,

İmla kurallarını iyi bilmek ve on parmak klavyeyi iyi kullanabilmek,

Yoğun çalışma temposuna uyum sağlayabilecek,

Rol ve Sorumlulukları

Yapım ve yayında yararlanılan araç ve gereçlerin kullanılmasını, varsa bilgisayar sistemine yüklemini ve işletimini yapmak,

Haber ve Spor yayınlarında yayınlanan konunun içeriğine göre ekranın alt ve yan kuşak kısmına verilen alt yazıları yönetmenin ve editörün talimatları çerçevesinde yazmak ve yayına almak,

Canlı yayınlarda konuşmaları anında ve hatasız yazıya dönüştürmek,

Teknik Yönetmen alım başvuru şartları

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu / Ankara / İstanbul

Yayın Tarihi: 11.9.2019

Kurumumuz bünyesinde İstanbul ve Ankara lokasyonlarında görevlendirilmek üzere Teknik Yönetmen olarak çalışacak takım arkadaşları aramaktayız.

Genel Nitelikler

Üniversitelerin 4 yıllık tercihen Elektrik - Elektronik, Elektronik, Elektronik - Haberleşme bölümlerinden mezun,

En az 5 yıl medya teknolojileri konusunda tecrübe sahibi veya teknik yönetmenlik yapmış,

Yeni teknolojileri öğrenmeye açık ve hevesli,

MS Office ve Autocad programına hakim,

İletişim becerisi yüksek, takım çalışmasına yatkın, analitik ve çözüm odaklı bakış açısına sahip,

Etkin zaman yönetimi ile yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilen, takım çalışmasına önem veren ve esnek çalışma sistemine uygun ve sorumluluk alabilen,

Video ve haber otomasyon sistemleri konusunda tecrübesi bulunan,

İstanbul veya Ankara'da ikamet eden / edebilecek olan,

Erkek adaylar için askerlik süresini tamamlamış veya makul süreli olarak tecil edilmiş olan,

Yetkinlik ve Sorumlulukları

Video - Audio teknik bilimleri konusunda temel bilgilere sahip, video - audio analizi ve ölçümleri yapabilen,

SDI video sistemleri konusunda tecrübeli, kablo ve konnektörleri kullanabilen,

Yayın sistemlerinde kullanılan broadcast cihazlarına hakim ve gerekli konfigürasyonları yapabilecek seviyede olan yada bu konuda daha önce uygulama yapmış olan,

Video - Audio router sistemleri, çeşitli broadcast kartları, encoder-decoder cihazları kullanabilen,

Studyo ekipmanlarından kamera, videwall sistemleri, ışık sistemleri, dekor ışıklarını kullanabilen,

Rejide kullanılan kj-grafik ve prompter sistemleri, video-audio switcher, playout sistemleri kullanabilen,

3.4 G ve uplink sistemlerine hakim,

Windows ve Linux programlarına hakim bilgisayar donanım ve yazılım konusunda temel bilgilere sahip olan,

Elektrik konusunda temel bilgilere sahip ve proje okuyabilen.

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