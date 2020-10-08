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Medya TRT paylaşmıştı! Uyanış: Büyük Selçuklu'da dikkat çeken detay
Medya

TRT paylaşmıştı! Uyanış: Büyük Selçuklu'da dikkat çeken detay

TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren sosyal medya hesabında Uyanış: Büyük Selçuklu ile ilgili paylaşım yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-10-08 15:06:00 -

TRT ekrana gelen ve ilk bölümüyle rekor kıran Uyanış: Büyük Selçuklu 2. Bölümüyle ekrana geldi.

ABD ve Kazakistan’dan getirilen özel ekiple Türkiye’nin en uzun savaş sahnelerinin çekildiği dizi izleyicinin gönlünde taht kurdu.

Her hafta yapılan reyting analizlerinde, Uyanış: Büyük Selçuklu 2 bölümüyle de zirvede yer aldı.

TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren sosyal medya hesabında dizi ile ilgili paylaşım yaptı.

 

TRT Haber’den gelen açıklamada, ‘TRT 1'in iddialı yapımı "Uyanış: Büyük Selçuklu, 2. bölümü ile de seyirciden tam not aldı. Dizi, gecenin en çok izlenen yapımı oldu’ ifadelerine yer verildi.

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