TRT Ortak Yapımı “Mannu Çanakkale’de” Filmi Vizyona Giriyor

TRT ortak yapımı “Mannu Çanakkale’de” filmi vizyona girmek için gün sayıyor. Sevimli bir koala olan Mannu’nun, sahibi William ile birlikte Avustralya’dan Çanakkale’ye uzanan macera dolu eğlenceli serüveni, “Mannu Çanakkale’de” animasyon filmiyle 10 Şubat’ta minik izleyicilerle buluşacak.

Sevimli bir koala olan Mannu’nun, sahibi William ile birlikte çıktığı macera dolu serüveni için geri sayım başladı. Avustralya’dan Çanakkale’ye uzanacak olan eğlenceli macerayı konu alan TRT ortak yapımı “Mannu Çanakkale’de” filmi 10 Şubat’ta seyirciyle buluşacak.

TRT ortak yapımı “Mannu Çanakkale’de”, Cumhuriyet’in 100. yılında “Çanakkale Zaferi”ni farklı ve anlamlı bir dille izleyiciye aktaracak. TRT Çocuk’un uzman psikologları, çocuk gelişim uzmanları ve içerik editörlerinin de katkılarıyla 3D animasyon türünde hazırlanan animasyon film, uzun ve titiz bir çalışmanın ardından izleyicilerle buluşacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Çanakkale Tarihi Alan Başkanlığı’nın da desteklediği film; çocuklara kültür, tarih bilinci ve hayvan sevgisi gibi konuları aşılamayı amaçlıyor.

Mannu, Avustralya’da yaşayan sevimli ve evcil bir koaladır. Sahibi William’ın büyük dedesi ise Çanakkale’de savaşmıştır. William, “Anzak Günü” anma törenlerine katılmak için bir gemi ile yola çıktığında Mannu da gizlice onun sırt çantasına saklanır. William’ın dedesinden ona hatıra kalan madalyonun kötü adamlar tarafından çalınmasıyla Mannu, madalyonu kurtarmak için William’dan ayrı düşer. Mannu böylece kendini hiç bilmediği bir ülkede ona eşlik eden polis teşkilatı mensubu Ayşe, köpeği minik, kedi Boncuk, Cevher Nine, peşindeki Hary ve Gary’nin de dâhil olduğu bir maceranın içinde bulur.

TRT ortak yapımı “Mannu Çanakkale’de” 10 Şubat’ta tüm Türkiye’de sinemalarda izleyiciyle buluşacak.