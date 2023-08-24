TRT Ortak Yapımı “Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!”in Setine Şehidin Ailesinden Ziyaret

Geçtiğimiz günlerde TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı tarafından “Bu proje bizim için bir onur” ifadesiyle ilk kez açıklanan TRT ortak yapımı “Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!” filmi, şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın hayatını ve öğretmenlik azmini anlatacak.

24 Kasım Öğretmenler Günü haftasında vizyona girmesi planlanan ve Ankara’nın Haymana ilçesinde çekimleri devam eden filmin setini ziyaret eden şehit öğretmen Aybüke Yalçın’ın anne ve babası, film ekibi ve oyuncularla bir araya geldi.

Şehit ailesi Aybüke’yi canlandıran Nihayet Şahin’le tanıştı

Kızları Aybüke’yi filmde canlandıracak olan oyuncu Nihayet Şahin’le tanışan baba Sadık Yalçın, Şahin’le tanışmaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, “Kızımızı canlandıracak olması bizi heyecanlandırıyor tabi. Böyle bir projenin ortaya konması geriden gelip yetişecek olan çocuklarımıza öğretmenin sadece isim olarak öğretmenlik olmadığını ortaya koyacak bir eser olması tabii ki memnuniyet verici. Emeği geçenlere ve destek verenlere teşekkür ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Şahin’le tanışmanın kendisini çok heyecanlandırdığını aktaran anne Zehra Yalçın ise “Cici kızımızla tanışmak beni çok heyecanlandırdı, çok mutlu oldum. Görünüş olarak da yani huyu belli temiz olduğu belli yüzünden. Görünüş olarak da çok benziyor. Cici bir kızım oldu yani benim.” ifadelerine yer verdi.

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Şahin: “Tarif edilemez duygular yaşıyorum”

Filmde Aybüke öğretmeni canlandıran oyuncu Nihayet Şahin, duygularını ifade etmekte zorlanırken, “Biz bugün ilk defa tanıştık, bir şey söylemek benim için şu an çok zor. Ve yani anneme çok benziyor gerçekten, benim için çok duygulu bir şey bu. Çünkü sadece bir rol oynamıyorum ben. Çok önemli birini, çok önemli bir öğretmeni canlandırıyorum. Yani tarif edilemez duygular benim için.” açıklamalarında bulundu.

Aybüke öğretmeni canlandıran oyuncudan anlamlı “Mağusa Limanı” türküsü

Filmde Aybüke öğretmeni canlandıran oyuncu Nihayet Şahin, Aybüke Yalçın'ın okuduğu “Mağusa Limanı” türküsünü ailenin ziyareti esnasında seslendirdi. Türkünün seslendirildiği sırada Aybüke öğretmenin ailesi duygu dolu anlar yaşadı. Ayrıca seti ziyaret eden şehidin ailesi, Aybüke öğretmenin sınıf sahnesini de çekim anında filmin yönetmeni Murat Onbul ile birlikte izledi.

24 Kasım Öğretmenler Günü haftasında vizyona girecek

Murat Onbul’un yönetmenliğinde gerçekleşen filmde Aybüke öğretmeni Nihayet Şahin, babası Sadık Yalçın’ı Caner Kurtaran, annesini ise Zeynep Kankonde canlandıracak. 24 Kasım Öğretmenler Günü haftasında vizyona girmesi planlanan “Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!” filminin oyuncuları arasında; Engin Hepileri, Cansel Elçin, Murat Han, Turgay Tanülkü ve Zeliha Kendirci gibi başarılı isimler de yer alıyor.