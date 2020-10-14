“TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması 2020”nin Jüri üyeleri açıklandı
TRT’nin bu yıl 6’ncısını düzenlediği “Geleceğin İletişimcileri Yarışması”nınjüri üyeleri açıklandı. 11 farklı kategoriden 116 eser, sektörün önde gelen isimlerinden oluşan 66 jüri üyesi tarafından değerlendirilecek. Jüri üyelerinin birbirinden bağımsız olarak verecekleri puanların ortalaması alınarak yarışmanın finalistleri belirlenecek.
TRT’nin, 2015 yılından bu yana düzenlediği “TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması”nın 66 kişiden oluşan değerlendirme jürisi belli oldu. Önümüzdeki haftalarda salgın koşullarına uyarlanmış yepyeni bir formatla TRT2 ekranlarında seyirci karşısına çıkacak olan yarışmanın bu yılki jüri listesinde birbirinden değerli isimler yer alacak.
Aralarında Radyo Yayıncılığı/Radyo Programı, Drama ve Belgesel alanında Can Doğan, Geveze, Ali Düşenkalkar; Televizyon Yayıncılığı /Televizyon Programı, Belgesel Film ve Kısa Film alanında Okan Bayülgen, Bülent İnal, Hülya Koçyiğit; Haber Yayıncılığı/Televizyon Haberi, İnternet Haberi alanında Ahmet Hakan Coşkun, Hakan Çelik, Mete Çubukçu; İnternet Yayıncılığı/İnternet Sitesi, Sosyal Medya Projesi alanında Arda Kutsal, Murat Soner; Ev Hayat Dolu Kategorisi’nde ise Birol Güven’in yer aldığı jüri üyeleri, yarışmacıların eserlerini titizlikle değerlendirerek ödüle hak kazananları belirleyecek. Yarışma kapsamında her alt kategori için 6 değerlendirme jürisi olmak üzere 11 alt kategori için toplamda 66 jüri üyesi görev yapacak. Böylece ödül alan her bir eser, 11 farklı görüşün değerlendirmesinin sonucunda derecelendirilecek.
Türkiye, Balkanlar, KKTC ve Orta Asya ülkelerinde iletişim eğitimi alan ön lisans ve lisans öğrencilerinin yanı sıra Güzel Sanatlar, Sosyal Bilimler ve Meslek Yüksek Okullarındaki iletişim alanında eğitim gören lisans öğrencilerinin 2019-2020 öğretim yılı içinde hazırladıkları eserlerle katıldıkları yarışmada ödül tutarları; birinciler için 6.000 TL, ikinciler için 5.000 TL ve üçüncüler için 4.000 TL olarak belirlendi. Jüri değerlendirmeleri sonrasında finalistler özel bir program ile duyurulacak.
TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması 2020 Jüri Üyeleri’nin Tam Listesi
Radyo Yayıncılığı /Radyo Programı
Acar Acartürk
Can Doğan
Füsun Alkan (Gönül Dostu Füsun)
Geveze
Tülay Tüzün
Talha Bora Öge
Radyo Yayıncılığı/Radyo Drama
Ahmet Akçakaya
Ali Düşenkalkar
Lütfi Kılınç
Mazlum Kiper
Onur Erbilen
Servet Pandur
Radyo Yayıncılığı/ Radyo Belgeseli
Ahmet Yeşiltepe
Cengiz Tünay
Esin Yolçınar
Harun Yöndem
Merdan Güven
Özay Şendir
Televizyon Yayıncılığı /Televizyon Programı
Eser Yenenler
Kurtuluş Zeydan
Kübra Par
Okan Bayülgen
Pelin Çift
Selman Yılmaz
Televizyon Yayıncılığı /Belgesel Film
Alin Taşcıyan
Bülent İnal
Ensar Altay
Ertuğrul Karslıoğlu
Süleyman Tezgel
Zeynep Keçeciler
Televizyon Yayıncılığı /Kısa Film
Cemil Yavuz
Elif Dağdeviren
Faruk Güven
Hülya Koçyiğit
Mehmet Açar
Osman Nail Doğan
Haber Yayıncılığı /Televizyon Haberi
Ahmet Hakan Coşkun
Deniz Bayramoğlu
Hakan Çelik
İhsan Yılmaz
Seda Öğretir
Yahya Bostan
Haber Yayıncılığı /İnternet Haberi
Ahmet Görmez
Bora Bayraktar
Ercan Gürses
Ersin Çelik
İbrahim Altay
Mete Çubukçu
İnternet Yayıncılığı / İnternet Sitesi
Arda Kutsal
Hakan Söğüt
Hakkı Alkan
Levent Erden
İsmail Halis
Yusuf Özhan
İnternet Yayıncılığı /Sosyal Medya Projesi
Adem Metan
Bora Yıldırım
Emre Meriç
Muhammed Mennan Şahin
Murat Soner
Ömer Karaca
Ev Hayat Dolu Kategorisi
Birol Güven
Bora Durmuşoğlu
Günseli Kato
İsmail Fidan
Prof. Dr. Sinan Canan
Ümit Gökçe