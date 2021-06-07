TRT Diyanet Çocuk Kanalı işbirliği protokolü imzalandı: “Kur’an ve sünnet çizgisinde doğru dini bilgi”

YENİ AKİT ANKARA

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ile TRT Genel Müdürü İbrahim Eren’in katılımıyla Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu’nda imza töreni düzenlendi.

Törende konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, “Bugün TRT Genel Müdürlüğü ve Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliğiyle çok hayırlı güzel bir faaliyetin temelini birlikte atacağız inşallah. TRT Diyanet Çocuk televizyonumuzu kuruyoruz, hayırlara vesile olur inşallah. Diyanet İşleri Başkanlığı 80’li yıllardan itibaren ‘Diyanet Saati’ni TRT’de yaparak bu iş birliği başlamış, 2012 yılında TRT Diyanet televizyonun kuruluşunda bu işbirliği en üst seviyelere çıkmış ve 2018’e kadar böyle devam etti. 2018 yılından sonra biz Diyanet Televizyonu olarak devam ettik ama öteden beri TRT’nin birikiminden hep istifade etmeye devam ettik. Bu vesileyle TRT Genel Müdürümüze teşekkür ediyorum. Yanlışlardan ayıklanmış, Kur’an ve sünnet çizgisinde doğru dini bilgiye dayanan yapımlarla, programlarla çocuklarımızı yetiştirmemiz gerekiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı şimdiye kadar bundan hiç taviz vermedi, TRT’de taviz vermedi” diye konuştu.

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren ise yaptığı konuşmada, “Diyanet İşleri Başkanlığımızın çocuklarımızın eğitimi için böyle bir projeye ihtiyaç duyması ve TRT Çocuk’un Türkiye'de en çok izlenen çocuk kanalı olarak da bu tecrübeye sahip olması inşallah çocuklarımızın sizlerin gösterdiği editöryel çizgide bizlerin hazırlayacağı çizgi filmlerle geleceğe dair daha sağlam, umutla bakan aynı zamanda geçmişini bilen, İslam dinini bilen çocuklar yetiştirilmesinde katkıda bulunacağımızdan çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. TRT ailesi olarak biz de bugüne kadar ki bilgi, birikim ve TRT’nin tecrübelerinin hepsini en üst düzeyde bu projeye de tüm arkadaşlarımla beraber 4 elle sarılıp aktaracağıma da huzurunuzda söz veriyorum” ifadelerini kullandı.