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Aktüel TRT Çocuk'un sevilen çizgi filmi Emiray, yeni bölümleriyle izleyicileriyle buluşuyor
Aktüel

TRT Çocuk'un sevilen çizgi filmi Emiray, yeni bölümleriyle izleyicileriyle buluşuyor

Yeniakit Publisher
2020-10-30 13:38:54 -
TRT Çocuk'un sevilen çizgi filmi Emiray, yeni bölümleriyle izleyicileriyle buluşuyor

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi ile TRT ortaklığıyla hazırlanan ve beğeniyle takip edilen çizgi film Emiray, 1 Kasım'dan itibaren TRT Çocuk ekranlarında sevenleriyle buluşuyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yayın hayatına başladığı günden itibaren çocukların ve yetişkinlerin severek takip ettiği Emiray çizgi filminde yeni sezon çalışmaları tamamlandı.

3. ve 4. sezonunda 22 yeni bölümle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanan Emiray, birbirinden farklı hikayelerle izleyenleri bambaşka bir dünyaya sürükleyecek.

Geçen sezon kitabın verdiği görevleri başarıyla tamamlayan Emiray, kendi zamanına geri dönmüştü. Heyecanın ve maceranın eksik olmayacağı yeni sezonda kitapla yüzleşmek zorunda kalacak Emiray, bugüne gelen Karaca'yı ve diğer karakterleri kendi zamanına göndermeye çalışırken bir taraftan da yine Zekai ve Ruhi'yle mücadele etmeyi sürdürecek.

Emiray, 1 Kasım itibarıyla hafta içi her gün saat 17.15'te TRT Çocuk ekranlarında izleyicileriyle buluşacak.

Emiray çizgi filminin daha sonraki sezonları Çevre ve Şehircilik Bakanlığının himayesinde "Çevre Müfettişi" olarak devam edecek.

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