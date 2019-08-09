TRT Çocuk, bayramda da çocukları sevindirecek!

Çocukların ilgiyle izlediği TRT Çocuk kanalı, sevilen çizgi filmleri ve yapımları, Kurban Bayramı'nda çocuklarla buluşturacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, TRT Çocuk, birbirinden güzel sürprizlerle çocukların bayram coşkusunu ikiye katlayacak.

Kurban Bayramı süresince "Elif ve Arkadaşları", "Ege ile Gaga" ve "Doru" çizgi filmlerinin yeni bölümleri, sinemalarda ilgi gören "Rafadan Tayfa Dehliz Macerası" ve "Ulu Çınarın Kuşları" kısa filmi çocuklarla buluşacak.

Ekranda yeni bölümler olacak

Bayramın ilk günü, anaokulundaki çocukların sevimli maceralarını anlatan "Elif ve Arkadaşları", yediden yetmişe sevilen çizgi karakterlerden Doru'nun vefa ve yardımlaşmayı anlatan maceraları ve ipuçlarının peşinden koşan doğa dedektifleri "Ege ile Gaga"nın yeni bölümleri, TRT Çocuk ekranında olacak.

Kamil, Hayri, Akın ve Mert'in mahallelerini kurtarmak için atıldığı macerayı beyaz perdeye taşıyan ve sinemalarda ilgiyle izlenen "Rafadan Tayfa Dehliz Macerası" bayramın birinci günü saat 20.00'de minik sinemaseverler için ekranda olacak.

İlk defa 15 Temmuz'da yayımlanan, dayanışmanın, kardeşliğin, fedakarlığın, birlik ve beraberliğin anlatıldığı "Ulu Çınarın Kuşları" isimli animasyon filmi de bayramın ikinci günü saat 20.00'de çocuklarla buluşacak.