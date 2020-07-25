TRT bombayı patlatıyor! Kuruluş Osman'a rakip bir dizi geliyor

TRT ekranlarında Nizamı Alem isimli yeni bir dizi başlıyor. Ülkede ve dünyada nizamı sağlamak, düzeni yeniden kurmak ve inşa etmek anlamlarına gelen Nizamı Alem Selçuklu dönemini anlatan bir dizi olacak. Selçuklu Devleti’nin hem Anadolu’ya hem de bölgeye hakim olan düzenini anlatacak olan Nizamı Alem dizisini Diriliş Ertuğrul'un senaristlerinden Serdar Özonalan kaleme alacak.

TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Nizamı Alem dizisi Akli film tarafından hazırlanacak. ‘Kuşlarla Yolcululuk’ dizisini yapan ve yakında yayınlanacak olan ‘Hay Sultan’ dizisini hazırlayan Akli Film, TRT 1’de yayınlanması için Nizamı Alem dizisi ile anlaşmaya vardı. Senaryosunu Serdar Özonalan‘ın kaleme aldığı ve Selçuklu dönemini anlatacak olan dizinin adı Nizami Alem olarak kesinleşti. Diriliş Ertuğrul’un da ekibinde yer alan Serdar Özönalan dizinin tek senaristi olacak.

TRT’nin yeni sezondaki iddialı dizilerinden birisi olan Nizam-ı Alem’in oyuncu kadrosu dikkat çekerken bu kez de müzikleriyle ilgili gelen haber heyecanı arttırdı.

Müzikler Gökhan Kırdar tarafından bestelenecek

Akli Film tarafından TRT için hazırlanan dizinin müziklerini usta isim Gökhan Kırdar ile dünyaca ünlü kazak müzik grubu Hassak yapacak. Haberi Gazeteci Birsen Altuntaş sosyal medya hesabından paylaştı.

Dizilerin senaryoları, oyuncuları kadar müzikleri de izleyici üzerinde büyük etkiler bırakmakta. Müziğin bu denli önemli olduğu dizi dünyasında her yapımcı da iz bırakacak dizi müziklerinin peşinde. Nizam-ı Alem’in müzikleri, Hassak grubu ve Gökhan Kırdar’ın elinden çıkacak.