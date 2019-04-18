TRT Akademi Söyleşileri'nde spor yayıncılığı konferansı yapıldı





İSTANBUL (AA) - TRT Akademi Söyleşileri kapsamında "Spor Yayıncılığı" konusunda konferans düzenlendi.

Kavacık'taki İstanbul Medipol Üniversitesi Güney Yerleşkesi Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansa TRT Spor Kanal Koordinatörü Mehmet Buğra Şahin'in yanı sıra futbol yorumcuları Ali Gültiken, Cem Dizdar ve Erdal Hoş katıldı.

Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Ali Büyükaslan, yaptığı açılış konuşmasında, "TRT'nin ilkeli yayıncılığını spor yayıncılığında da gösterdiğine şahit bir insanım. Gençlerin şu an için spor anlayışından uzaklaştığını görmek üzücü. Burada bir ekol olan TRT'nin bu işin spor anlayışı içinde olması gerektiğine yönelik öncülük etmesi ve sahiplenmesi çok sevindiricidir." ifadelerini kullandı.

Konferans, konuşmacıların öğrencilere spor yayıncılığıyla ilgili yaptığı açıklamaların ardından soru-cevap ile sona erdi.