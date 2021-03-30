TRT açıkladı: En masum gerekçeyle bir hafta ara

Başrollerinde Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın yer aldığı Masumlar Apartmanı'nın bu akşam ekrana gelmesi beklenen 28. yeni bölümü sürpriz bir kararla TRT 1'in yayın akışından çıkartıldı.

Milli maç nedeniyle masumlar apartmanı ekrana ara verdi

TRT 1 ekranlarında Masumlar Apartmanı yerine 'Rafadan Tayfa Göbeklitepe' filmi ekrana geldi. 21.45'de başlayacak olan Türkiye-Letonya maçının ise daha önce TRT Spor'da açıklanmıştı. Maç sürpriz bir kararla TRT 1 ekranlarına alınınca, Masumlar Apartmanı da yayınlanmadı.

"En masum gerekçeyle bir hafta ara"

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TRT 1 ve Masumlar Apartmanı'nın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Masumlar Apartmanı’na en masum gerekçeyle bir hafta ara. Gelen yoğun talep üzerine A Milli Futbol Takımımızın Letonya mücadelesi TRT 1 ekranında olacak" ifadeleri kullanıldı.