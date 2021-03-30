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Medya TRT açıkladı: En masum gerekçeyle bir hafta ara
Medya

TRT açıkladı: En masum gerekçeyle bir hafta ara

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı’nın 28. bölümü 30 Mart Salı akşamı yayınlandığı saatte ekranlarda yer almadı. TRT'den yapılan duyuruda ise Türkiye-Letonya maçının TRT Spor yerine TRT 1'de yayınlanacağı ve bu nedenle Masumlar Apartmanı dizisine 1 hafta ara verildiği kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-30 21:48:00 -
TRT açıkladı: En masum gerekçeyle bir hafta ara

Başrollerinde Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın yer aldığı Masumlar Apartmanı'nın bu akşam ekrana gelmesi beklenen 28. yeni bölümü sürpriz bir kararla TRT 1'in yayın akışından çıkartıldı.

Milli maç nedeniyle masumlar apartmanı ekrana ara verdi

TRT 1 ekranlarında Masumlar Apartmanı yerine 'Rafadan Tayfa Göbeklitepe' filmi ekrana geldi. 21.45'de başlayacak olan Türkiye-Letonya maçının ise daha önce TRT Spor'da açıklanmıştı. Maç sürpriz bir kararla TRT 1 ekranlarına alınınca, Masumlar Apartmanı da yayınlanmadı.

"En masum gerekçeyle bir hafta ara"

Masumlar Apartmanı 28. bölümde neler olacak? Han'ın kazan dairesindeki fare sırrı ortaya çıkıyor! İşte Masumlar Apartmanı yeni bölüm konusu, fotoğrafları ve fragmanı
TRT 1 ve Masumlar Apartmanı'nın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Masumlar Apartmanı’na en masum gerekçeyle bir hafta ara. Gelen yoğun talep üzerine A Milli Futbol Takımımızın Letonya mücadelesi TRT 1 ekranında olacak" ifadeleri kullanıldı.

 

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