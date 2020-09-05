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Aktüel TRT 1'in yeni dizisi "Masumlar Apartmanı" 15 Eylül'de başlıyor
Aktüel

TRT 1'in yeni dizisi "Masumlar Apartmanı" 15 Eylül'de başlıyor

Gerçek bir hayat hikayesiyle izleyicilerin karşısına çıkacak "Masumlar Apartmanı" dizisi, TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor

Yeniakit Publisher
2020-09-05 13:24:13 -
TRT 1'in yeni dizisi "Masumlar Apartmanı" 15 Eylül'de başlıyor

İSTANBUL (AA) - Yeni yayın dönemine hazırlanan TRT 1'in yeni dizisi "Masumlar Apartmanı", 15 Eylül'de izleyiciyle buluşacak.

Gerçek bir hayat hikayesiyle izleyicilerin karşısına çıkacak dizinin senaryosu, Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Madalyonun İçi" romanından esinlenerek hazırlandı.

Dedesi ve erkek kardeşiyle yaşayan İnci'nin bir kaza sonucu tanıştığı Han ve ailesiyle yaşadıklarını konu alan dizide yaşam, aşk ve aileyle ilgili herkesin sadece kendine sorabildiği sorular anlatılıyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu, Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın da arasında bulunduğu oyuncular yer alıyor.

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