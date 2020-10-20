  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya TRT 1'in Kalk Gidelim dizisinde Azerbaycan hassasiyeti! İzleyen bir daha izledi
Medya

TRT 1'in Kalk Gidelim dizisinde Azerbaycan hassasiyeti! İzleyen bir daha izledi

TRT 1'in Kalk Gidelim dizisi 125. Bölüm fragmanında Azerbaycan'ın işgalci Ermenistan'a karşı verdiği haklı mücadeleye dikkat çekildi. Büyük beğeni toplayan fragman izleyenlere duygusal anlar yaşattı.

Yeniakit Publisher
2020-10-20 20:43:00 -

TRT 1 ekranlarının sevilen, usta oyuncu kadrosu ve güçlü hikayesiyle izleyicilerine keyifli anlar yaşatan, aile komedi dizisi “Kalk Gidelim” 125. bölümüyle ekranlara geliyor.

TRT1’in perşembe günlerine aldığı dizinin yeni bölümünde önemli bir konuya dikkat çekilecek.

İşgal altındaki Karabağ’ı kurtarmak adına Azerbaycan Ordusu bir süredir yoğun bir mücadele sergiliyor. Birçok bölgeyi de işgalci Ermenistan ordusundan geri alan Azerbaycan, ilerleyişini sürdürüyor. Bu sıcak gündem, Kalk Gidelim dizisinde de duygusal bir hava estirecek.

Ufuk Özkan’ın oynadığı Seyfettin karakterinin sözleri izleyicileri fazlasıyla etkileyecek.

Kurtuluş Savaşı mücadelesine vurgu yapan Seyfettin, aynı şeylerin günümüzde de yaşandığını, tarih değişse de olayların değişmediğini anlatır.

Kardeşimiz Azerbaycan’ın da bu gün topraklarını işgalden kurtarmak için yaptığı haklı mücadeleden bahsederek canlarımıza selam gönderir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
FETÖ skandalı sonrası Meral Akşener duyurdu: Buğra Kavuncu bugün itibariyle...
Siyaset

FETÖ skandalı sonrası Meral Akşener duyurdu: Buğra Kavuncu bugün itibariyle...

İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ'ın FETÖ çıkışı sonrası açıklamalarda bulunan Meral Akşener, "Bugün İstanbul İl Başkanımız Ümit Özdağ hakkı..
Ermenistan tamamen çaresiz! Azerbaycan isterse bunu yapabilir
Dünya

Ermenistan tamamen çaresiz! Azerbaycan isterse bunu yapabilir

EDAM Savunma ve Güvenlik Araştırmaları Programı Direktörü Dr. Can Kasapoğlu, "Taarruzi stratejik silah yetenekleri açısından Bakü, Ermenista..
Bahçeli'nin yüzünde dikkat çeken detay
Siyaset

Bahçeli'nin yüzünde dikkat çeken detay

MHP Grup Toplantısı'nda konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli'nin burnundaki kızarıklık dikkat çekti.
Satılık 2018 model Renault Megane
Satılık 2018 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay