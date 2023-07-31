TRT 1'in iddialı dizisinde büyük sürpriz! Herkes şaşkın...

TRT 1 ‘de yayınlanan, güçlü oyuncu kadrosuyla ekranları dolduran “Benim Güzel Ailem” 2 Ağustos Çarşamba akşamı altıncı bölümüyle saat 20.00’de izleyiciyle buluşacak.

Her hafta birinciliği kimseye kaptırmayan “Benim Güzel Ailem” dizisi yine heyecan dolu bir bölümle ekranlara gelecek."Benim Güzel Ailem”in 6. Bölümünde neler olacak:

Deniz ile Kaan’ın arasındaki buzlar nihayet erir. Sözde evlilik yıldönümü için dışarda bir mekanda yemeğe gitmek üzere kapıdan çıkan Deniz ve Kaan karşılarında Kaan’ın annesi Feryal ile karşılaşırlar. Feryal hayalet görmüş gibi bembeyaz bir yüzle on senedir görmediği oğlu Oğuz’u gördüğünü söyler. Kaan ise annesine yalan söylemeye devam ederken, gördüğü kişinin eve sipariş getiren kurye olduğunu söyler

Ferdi ise yıllardır beklediği oyunculuk teklifi için aldığı rakamı söyleyince kimse inanmaz. Derya ve Nedim kısık sesle bu haberi duyunca birbirilerini yemeğe devam ederler.

Nedim bu arada kendi evlerini kapatıp eşyalarını kayınpederinin evine getirir.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sina, Rasim Usta’nın yanına gelip aslında bir komploya kurban gittiğini anlatmıştır. Canan ise ona inanmak istemekle kalmayıp gelini Öznur’u kızı Damla’yı tekrar bir şans için ikna eder mi diye ağzını aramaktadır.

Sina’da Damla’ya yakın olmak için karşı köşelerinde satılık olan evi almak için harekete geçecek mi? Bu hafta yine beklenmedik sürprizlere gebe bir bölümle buluşuyoruz.

Yönetmenliğini Sadullah Celen’in, senaryosunu ise Baykut Badem’in kaleme aldığı “Benim Güzel Ailem” dizisinin oyuncu kadrosunda; Erdal Özyağcılar, Onur Buldu, Seray Gözler, Melis Babadağ, Aycan Koptur, Nergis Kumbasar, Erdem Akakçe, Barış Yıldız, Meltem Pamirtan, Serra Pirinç, Münire Apaydın, Emre Akkuş, Toprak Can Adıgüzel, Utku Çoskun, Ebrar Karabakan, Mina Sinenden, Ahmet Hakan Ünal , Özlem Kaplan ve Halil İbrahim Kalaycıoğlu yer alıyor.