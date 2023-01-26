TRT 1'in iddialı dizisinde büyük sürpriz! Herkes şaşkın...

Halime, ameliyat sonrası evine dönüyor…

Taner, Yasemin’in isteği karşısında ne yapacak?

Taner ve Selma, kaybolan Fazıl’ı bulabilecek mi?

Ramazan'ın yeni iş macerası ne olacak?

“Gönül Dağı” 3. Sezon 84. Bölüm 28 Ocak 2023 Cumartesi/ 20.00/ TRT 1

Ekrana geldiği ilk bölümden itibaren izleyicilerin gönüllerinde taht kuran, her hafta reyting rekorları kıran ve başarısını sürekli katlayan Gönül Dağı, her Cumartesi TRT 1 ekranlarında ilgi odağı olmaya devam ediyor. Dizinin seksen dördüncü bölümü, 28 Ocak Cumartesi akşamı saat 20.00’de TRT 1 ekranlarına geliyor.

Gönül Dağı’nın seksen dördüncü bölümünde neler olacak:

Halime, ameliyat sonrası evine döner. Yasemin'in Taner'den bir isteği olur. Taner bu istek karşısında ne yapacaktır?

Sefer, Erkan'da olan bir takım değişiklikleri fark eder. Erkan ile aralarında olanları Zahide'ye belli etmemeye çalışırken yardımına Selma Öğretmen koşar. Selma, Erkan için yapılacak bir şeyler olduğunu düşünerek Taner'in yanına gider. Fazıl'ın kayıp olduğu haberini öğrenen Selma, Taner ile birlikte aramaya çıkar. İkili Fazıl'ı bulabilecek midir?

Psikoloğa gitmeye devam eden Muammer, doktorun kendisiyle ilgili teşhislerini duyunca şaşırır. Muammer, oğluyla olan sorunlarının aslında başka bir sebepten kaynaklandığını öğrenmiştir. Muammer ne yapacaktır ?

Ramazan, kartvizit işlerine devam ederken, Gedelli ile ilgili bir işin artık yapılamayacağını öğrenir. İşi devralmaya karar veren Ramazan'ın yeni macerası ne olacaktır?

Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu’nun başrolleri paylaştığı Gönül Dağı’nda, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hazal Çağlar, Serkan Kuru, Hüseyin Sevimli, Çiğdem Aygün, Ulviye Karaca, Zümre Meğreli, Sait Seçkin, Güliz Aybay, Öznur Yağcı, Hande Nur Tekin, Sevilay Gültekin, Beril Karademir, Samet Arda Mercan, Ali Toptaş, Sercan İnceer, Mücahit Koçak, Cengiz Sezgin, Melis Sevinç, Eren Can Vurucu, Faruk Karagül, Merve Yıldız, Özlem Mert Köseoğlu,

Kadir Bertan, Mustafa Şahin rol alıyor.

Gönül Dağı’nın seksen dördüncü bölümü, 28 Ocak Cumartesi akşamı saat 20.00’de TRT 1’de…