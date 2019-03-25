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TRT 1 yayın akışı 25 Mart TRT 1 yayın akışında bugün hangi programlar var?

Diriliş Ertuğrul, Payitaht Abdülhamit, Vuslat gibi dizileriyle büyük beğeni toplayan TRT 1’in 25 Mart yayın akışı merak ediliyor. Euro 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası eleme maçının da yayıncısı olan TRT 1’de bu akşam 20:00’da Türkiye - Moldova maçı naklen canlı yayınlanacak. Peki bugün TRT 1’de hangi programlar var? Vuslat dizisi bugün var mı? İşte TRT 1 yayın akışında bugün hangi programlar var? 25 Mart TRT 1 yayın akışı...

25 Mart 2019 Pazartesi 09:10
TRT 1 yayın akışı 25 Mart TRT 1 yayın akışında bugün hangi programlar var?

Diriliş Ertuğrul, Payitaht Abdülhamit, Vuslat gibi dizileriyle büyük beğeni toplayan TRT 1’in 25 Mart yayın akışı merak ediliyor. Euro 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası eleme maçının da yayıncısı olan TRT 1’de bu akşam 20:00’da Türkiye - Moldova maçı naklen canlı yayınlanacak. Peki bugün TRT 1’de hangi programlar var? Vuslat dizisi bugün var mı? İşte TRT 1 yayın akışında bugün hangi programlar var? 25 Mart TRT 1 yayın akışı...

TRT 1 bugün yayın akışı son dakika haberleri. Dizi ve futbolseverler, TRT 1 yayın akışı bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Peki, milli takımın Avrupa Şampiyonası elemeleri maçlarını yayınlayan TRT 1’in 25 Mart tarihli yayın akışında hangi programlar ve diziler yer alıyor? İşte 25 Mart TRT 1 yayın akışında bugün yer alan programlar 

TRT 1 yayın akışı 25 Mart Pazartesi

Afgan Kömürü

Saat: 00:15 - 00:40 (25 dakika)

Tür: Yaşam & Hobi

Özet: Bir ülkenin geleceğinden vazgeçmek zorunda kalışının öyküsü...

Halka

Saat: 00:40 - 03:05 (145 dakika)

Tür: Dizi

Özet: Mafya, para ve entrikanın hakim olduğu karanlık dünyayı yıkmaya çalışan Cihangir ve Kaan'ın mücadelesi...

Beni Böyle Sev

Saat: 03:05 - 05:00 (115 dakika)

Tür: Dizi

Özet: Yolları İstanbul'da kesişen Ömer'le Ayşem'in aşk öyküsü... 

Kralın Kızı

Saat: 05:00 - 06:05 (65 dakika)

Tür: Dizi

Özet: Kral Yung'un gerçek kızı olduğunu bilmeden mutlu bir köy yaşamı süren Solnan'ın hikayesi...

Yeşil Deniz

Saat: 06:05 - 08:55 (170 dakika)

Tür: Dizi

Özet: Küçük bir Ege kasabasında yaşanan birbirinden komik olaylar...

1'de Bugün

Saat: 08:55 - 09:05 (10 dakika)

Tür: Eğlence

Özet: Dizi setlerinden görüntüler, oyuncularla röportajlar...

Seksenler

Saat: 09:05 - 11:45 (160 dakika)

Tür: Dizi

Özet: Türkiye'de 1980'lerin başından günümüze yaşanan değişimin hikâyesi...

Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

Saat: 11:45 - 13:40 (115 dakika)

Tür: Yaşam & Hobi

Özet: Sağlık alanındaki yeni rehberiniz...

Pelin Çift ile İyi Fikir

Saat: 13:40 - 15:35 (115 dakika) c

Tür: Eğlence

Özet: Yaratıcı fikirler, hayatımızı kolaylaştıracak küçük bilgiler ekrana geliyor.

1'de Bugün

Saat: 15:35 - 15:45 (10 dakika)

Tür: Eğlence

Özet: Dizi setlerinden görüntüler, oyuncularla röportajlar...

Aileler Yarışıyor

Saat: 15:45 - 17:45 (120 dakika)

Tür: Eğlence

Özet: Bir dönemin sevilen yarışma programı Aileler Yarışıyor yeniden ekranlarda... 

Kralın Kızı

Saat: 17:45 - 18:55 (70 dakika)

Tür: Dizi

Özet: Kral Yung'un gerçek kızı olduğunu bilmeden mutlu bir köy yaşamı süren Solnan'ın hikayesi...

Doğrusu Ne?

Saat: 18:55 - 19:00 (5 dakika)

Tür: Haber & Aktüalite

Özet: Sosyal medyada her gün karşılaştığımız haberler ne kadar doğru?

Ana Haber

Saat: 19:00 - 20:00 (60 dakika) c

Tür: Haber & Aktüalite

Özet: Türkiye ve dünyanın politika, ekonomi, kültür sanat gündeminden sıcak gelişmelere yer veriliyor.

Türkiye - Moldova

Saat: 20:00 - 20:45 (45 dakika) c

Tür: Spor

Özet: Euro 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası eleme maçı...

Devre Arası

Saat: 20:45 - 21:00 (15 dakika)

Tür: Spor 

Türkiye - Moldova

Saat: 21:00 - 22:00 (60 dakika) c

Tür: Spor

Özet: Euro 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası eleme maçı...

3'te 3 Tarih

Saat: 22:00 - 23:30 (90 dakika)

Tür: Eğlence

Özet: Ekranların tarih temalı tek yarışma programı...

Sevdam Gözlerinde Kaldı

Saat: 23:30 - 01:35 (125 dakika)

Tür: Sinema

Özet: 1970'lerin siyasi ortamında yaşanmış bir aşk hikayesi..

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 09:10
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