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Kültür - Sanat Troya Müzesi’nden bir ilk
Kültür - Sanat

Troya Müzesi’nden bir ilk

2020 Yılı Avrupa Yılın Müzesi Özel Takdir Ödülü’nü alan Dünyanın en önemli çağdaş arkeoloji müzeleri arasında yer alan Troya Müzesi, dün akşam Avrupa’nın bir diğer önemli müze ödülü olan 2020/2021 “Avrupa Müze Akademisi Özel Ödülü” de aldı.

Yeniakit Publisher
2021-09-19 16:58:00 -
Troya Müzesi’nden bir ilk

yeniakit.com.tr

2020 Yılı Avrupa Yılın Müzesi Özel Takdir Ödülü’nü alan Dünyanın en önemli çağdaş arkeoloji müzeleri arasında yer alan Troya Müzesi, dün akşam Avrupa’nın bir diğer önemli müze ödülü olan 2020/2021 “Avrupa Müze Akademisi Özel Ödülü” ne layık görüldü.

Troya Müzesi, Avrupa Müze Akademisi Özel ödülünü kazandı. Dünyanın en önemli çağdaş arkeoloji müzeleri arasında gösterilen Troya Müzesi, Avrupa Yılın Müzesi ve Avrupa Müze Akademisi Özel ödüllerinin her ikisini alan ilk Türk Müzesi oldu. Ödül duyurusu 18 Eylül akşamı düzenlenen çevrim içi törenle yapıldı.

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