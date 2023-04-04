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Gündem Troll Bircan Yıldırım ifşa oldu: Adnan Oktar'ın CHP'li kediciği!
Gündem

Troll Bircan Yıldırım ifşa oldu: Adnan Oktar'ın CHP'li kediciği!

Yeniakit Publisher
2023-04-04 01:01:00 - 2023-04-04 01:13:25
Troll Bircan Yıldırım ifşa oldu: Adnan Oktar'ın CHP'li kediciği!

CHP'li troll Bircan Yıldırım'ın, silahlı suç örgütü elebaşısı Adnan Oktar'ın kediciklerinden biri olduğu ortaya çıktı. Hükümet hakkında yalan paylaşımlar yaparak algı operasyonlarına imza atan Yıldırım'ın sosyal medyada Adnan Oktar için yaptığı övgü mesajları ifşa oldu.

Sosyal medyada her fırsatta yalan haberlere başvuran ve hükümeti yalan ve algı operasyonlarıyla hedef alan Bircan Yıldırım ifşa oldu.

Eski sosyal medya paylaşımları ortaya çıkan Yıldırım'ın, 8 bin 658 yıl hapisle cezalandırılan Adnan Oktar’ın kediciklerinden olduğu öğrenildi.

"Maşallah hocama nazarlar değmesin"

Bircan Yıldırım'ın "Adnan Oktar hocam gene haklı çıktı cenazedeki uyarıları doğru çıktı", "Hocamızın yanındayız", "Maşallah hocama nazarlar değmesin" başlıklı Adnan Oktar silahlı suç örgütüne bağlı olduğunu gösteren bazı paylaşımlar yaptığı görüldü.

İşte o paylaşımlar:


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Yorumlar

sefer

kediciklerin yeni basi bay bay kamal olsun

dikici

Adnan bu kediciği sokaklarda unutup kötü yolamı düşürmüş
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