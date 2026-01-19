Tribünlerden Mert Hakan’a moral

  • İSTANBUL
Süper Lig'in 18. haftasında zirve takibini sürdüren Fenerbahçe, Alanyaspor'u deplasmanda 3-2 yendi ve Galatasaray ile puan farkını 1'e indirdi. Sarı-lacivertli taraftarlar, maç sonrası cezaevinde olan takım kaptanı Mert Hakan Yandaş için tezahürat yaptı.

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor deplasmanında sahaya çıktı. Sarı-lacivertliler, 3-2'lik skorla sahadan galibiyetle ayrıldı ve puanını artırarak zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü.

PUAN FARKI 1'E İNDİ

Fenerbahçe bu sonuçla Galatasaray ile arasındaki puan farkını bire düşürdü. Sarı-lacivertliler, kritik deplasman galibiyetiyle şampiyonluk yarışında nefes aldı.

 

TRİBÜNLERDEN MERT HAKAN YANDAŞ'A DESTEK

Karşılaşmanın ardından Fenerbahçeli taraftarlar tribünlerde takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş için tezahürat yaptı. Taraftarların, cezaevinde olduğu belirtilen futbolcuya destek mesajı vermesi maç sonrası öne çıkan detaylardan biri oldu.

