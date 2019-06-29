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Triatlon ve Aquatlon Türkiye Şampiyonası Didim ayağı başladı

Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından düzenlenen Didim Triatlon ve Aquatlon Türkiye Şampiyonası, Didim’de başladı.

29 Haziran 2019 Cumartesi 13:20
Triatlon ve Aquatlon Türkiye Şampiyonası Didim ayağı başladı

Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından düzenlenen Didim Triatlon ve Aquatlon Türkiye Şampiyonası, Didim’de başladı. İki gün sürecek yarışmaya başvuran 868 sporcu, aynı zamanda Türkiye Triatlon Milli Takımı’na seçilmek için de büyük bir mücadele verecek.


Türkiye Triatlon Federasyonu ve Didim Belediyesi’nin katkılarıyla bu yıl Didim’de 3.’sü düzenlenen Didim Triatlon ve Aquatlon Türkiye Şampiyonası başladı. 2 gün sürecek şampiyonaya Türkiye genelinden değişik yaş ve kategorilerde rekor bir katılımla toplam 868 sporcu başvurdu. Altınkum Yalı Caddesi’nde gerçekleşen yarışmalarda sporcular, ilk olarak yüzme, ardından bisiklet ve son olarak da koşu parkuruyla etabı tamamlıyor.


Sporcuların yanı sıra federasyon yetkilileri, hakemler, teknik kurul ve sporcuların aileleri ile antrenörler olmak üzere 3 binden fazla kişi yarışmalar için Didim’e geldi. Yarışlar, Didimli tatilcilerin de büyük ilgisini çekti.


Didim’deki şampiyonayla ilgili değerlendirmelerde bulunan Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, Didim’de 3. kez bu organizasyonun düzenlendiğini ifade ederek, “İlk kez Didim’de şu güzellik var; Türkiye’de bu zamana kadar yapılan yarışlarda en büyük katılıma ulaştık. Normalde tüm kategorilerde hepsini birden yaptığımız yarışlarda maksimum 500-550 sporcumuz oluyordu. Burada şu an 868 sporcuyu bulduk. Rekor bir katılım var, burası aynı zamanda Milli Takım seçmemizin yapıldığı yer. Burada seçtiğimiz sporcular hem Macaristan Gençlik Oyunları’nda hem de İstanbul’da yapacağımız Balkan Şampiyonası’nda bizi temsil edecekler. Çok önemli bir yarış burası, aynı zamanda Türkiye’nin puanlı yarış ayaklarından birisi. Gerçekten Triatlon her geçen gün gelişen ve büyüyen bir camia” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 13:20
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