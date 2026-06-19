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Ekonomi Trendyolmilla, bu yaz maç heyecanını ev stiline taşıyor
Ekonomi

Trendyolmilla, bu yaz maç heyecanını ev stiline taşıyor

Yeniakit Publisher
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Trendyolmilla, bu yaz maç heyecanını ev stiline taşıyor

Modada kaliteyi ve son trendleri bir araya getiren Trendyolmilla, futbol heyecanından ilham alan yazlık özel pijama koleksiyonunu satışa sundu. Temmuz ayı sonuna kadar satışta olacak koleksiyon, kadın, erkek ve çocuklara yönelik toplam 19 seçenekten oluşuyor.

Bu yaz futbol sadece ekranlarda değil, günlük yaşamın ritminde de kendine yer buluyor. Günün ilk ışıklarıyla başlayan maçlar, erken saatlerde kurulan kahvaltı sofraları ve ailece ekran başında geçirilen anlar, yazın en özel ritüellerinden birine dönüşüyor. Trendyolmilla’nın özel pijama koleksiyonu da bu atmosferden ilham alarak, maç heyecanını ev stiline taşıyor.

Temmuz ayı sonuna kadar satışta olacak koleksiyon, kadın, erkek ve çocuklara yönelik toplam 19 parçadan oluşuyor ve maç heyecanını eğlenceli tasarımlarla buluşturuyor. Koleksiyon, yalnızca rahatlığı değil, birlikte maç izleme deneyimini de odağına alıyor. Kadın, erkek ve çocuk seçenekleriyle hazırlanan tasarımlar, ailelerin aynı koleksiyonun parçalarını giyerek tek takım, tek kombin ve tek yürek duygusuyla maç heyecanını paylaşmasına olanak tanıyor. Trendyolmilla'nın turnuva heyecanından ilham alan özel seçkisinde 3 erkek, 1 kadın ve 1 çocuk pijama modelinin yanı sıra 14 farklı tişört tasarımı yer alıyor.

 

Trendyolmilla’dan maç saatlerine özel tasarım

Yaz mevsiminin enerjisini futbol tutkusuyla buluşturan koleksiyonda, sabahın erken saatlerinde başlayan maçlardan ilham alan eğlenceli sloganlar ve kırmızı-beyaz detaylar öne çıkıyor. Uykusuz kalınan maç geceleri, alarm kurulup ekran başına geçilen sabahlar ve evde kurulan mini tribünler, koleksiyonun tasarım diline mizahi bir yaklaşımla yansıyor. Trendyolmilla Home'da ise futbol coşkusunu sofralara taşıyan kırmızı-beyaz tabak ve kupa tasarımları kullanıcılarla buluşuyor.

Trendyolmilla, bu özel seçkiyle futbol heyecanını izleyici olmanın ötesine taşıyarak, günlük yaşamda giyilen ve paylaşılan bir deneyime dönüştürmeyi hedefliyor. Rahat kalıpları ve eğlenceli tasarımlarıyla koleksiyon, yaz boyunca evde geçirilen maç saatlerine eşlik ediyor.

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