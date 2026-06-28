Trendyol, üst üste üçüncü kez Türkiye’nin e-ihracat şampiyonu

Türkiye’nin lider, dünyanın önde gelen e-ticaret platformu Trendyol, yerli üretici ve KOBİ'leri küresel pazarlara bağlayan e-ihracat altyapısıyla "Made in Türkiye" etiketli ürünleri dünyanın dört bir yanına ulaştırıyor. Trendyol, her gün 200 binden fazla ürünü Avrupa ve Asya’daki 35 ülkede 10 milyonu aşkın müşteriyle buluştururken, büyük bölümü KOBİ'lerden oluşan iş ortaklarının e-ihracat hacmi geçen yıl 1,5 milyar doları aştı.

Dünya KOBİ Günü öncesinde, küresel pazarlarda yerli üretimi ve üreticiyi destekleyen bu vizyonuyla Trendyol'un e-ihracattaki başarısı bir kez daha tescillendi. Trendyol, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından gerçekleştirilen “İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni”nde e-ihracat kategorisinde yine zirvede yer alarak, üst üste üçüncü kez "E-İhracat Şampiyonu" oldu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve TİM Başkanı Mustafa Gültepe tarafından Trendyol Grubu Başkan Yardımcısı Sinan Cem Şahin’e takdim edilen ödül, platformun Türkiye ekonomisine sağladığı sürdürülebilir katkıyı gözler önüne serdi.

"E-ihracat, KOBİ'lerin küresel pazarlara açılmasının en güçlü araçlarından biri"

Trendyol Grubu CEO’su Erdem İnan, konuyla ilgili açıklamasında e-ihracatı Türkiye’nin sürdürülebilir büyümesi için stratejik bir kaldıraç olarak gördüklerini ifade ederek şunları söyledi:

“Bugün platformumuz üzerinden faaliyet gösteren satıcılarımızın önemli bir bölümünü küçük ve orta ölçekli işletmeler oluşturuyor. Teknoloji, lojistik ve pazarlama gücümüzle bu işletmelerin Türkiye sınırlarının ötesine geçmesini ve yeni müşterilere ulaşmasını sağlıyoruz. Dünya Kobi Günü öncesinde verilen bu anlamlı ödül, e-ihracat gerçekleştiren 120 bini aşkın iş ortağımız, yerli üreticilerimiz ve esnafımızın başarısı. 2025 yılında e-ihracat operasyonlarımızı büyütmek için 1 milyar doların üzerinde bir yatırım gerçekleştirdik. E-ihracat döviz girdisi ve ortaya çıkardığı istihdamla, ülkemizin ekonomisi için kalıcı değer yaratıyor. Türkiye'nin üretim gücüne güveniyoruz; marka bilinirliğini ve kalitesini ispatlayan 'Made in Türkiye' etiketli ürünler yurt dışındaki kullanıcılar tarafından tercih ediliyor. Markalarımızın gücünün yanı sıra Türkiye'nin benzersiz stratejik konumu, sürekli yükselen kültürel etkisi ve turizm, e-ihracatın artmasında ciddi bir avantajı beraberinde getiriyor. Geride bıraktığımız yılda her gün ortalama 200 binden fazla ürünü yurt dışındaki müşterilerimize ulaştırdık ve gelecekte Türkiye'nin e-ihracatta bölgesel bir güç haline gelmesini hedefliyoruz.”

Trendyol'un bir e-ticaret platformundan öte Türkiye ekonomisine katkı sunan ve dijital dönüşümünü destekleyen bir ekosistem haline geldiğini belirten İnan, "Dijital çözümlerimiz, erişim gücümüz ve yapay zeka teknolojilerimizle, KOBİ'lerimiz ve yerli üreticilerimizin işlerini büyütmelerine verdiğimiz güçlü desteği sürdüreceğiz. Bütün iş ortaklarımızın Dünya KOBİ Günü'nü kutluyoruz. Geçtiğimiz günlerde açıkladığımız 2025 Sosyoekonomik Etki Raporu, ekosistemimizdeki hareketliliğin üretim, istihdam ve gelir artışıyla geniş bir alana yayıldığını, Trendyol'un her 1 TL'lik faaliyetinin Türkiye ekonomisinde 6,94 TL'lik etki oluşturduğunu ortaya koydu. Toplam etkiyi 7’ye katlayan bu değeri, yerli üreticilerimiz, KOBİ'lerimiz ve esnafımızla birlikte ürettik" dedi.

2022 yılında yerli üretimi e-ihracatla sınır ötesine taşımaya başlayan Trendyol, Türk markalarını Orta ve Doğu Avrupa, Körfez bölgesi ülkeleri ve Azerbaycan'a ulaştırıyor.