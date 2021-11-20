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Ekonomi Trendyol, tüm iş ortaklarının iletişim ihtiyaçlarında yanında
Ekonomi

Trendyol, tüm iş ortaklarının iletişim ihtiyaçlarında yanında

Türkiye’nin lider dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol ve Turkcell, Trendyol iş ortağı olan satıcılara uçtan uca tüm iletişim ihtiyaçlarında fırsatlar sunuyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-20 12:13:00 -
Trendyol, tüm iş ortaklarının iletişim ihtiyaçlarında yanında

Türkiye’nin lider, dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol ve Türkiye’nin lider iletişim ve teknoloji şirketi Turkcell, Trendyol satıcısını yaptıkları iş birliği kapsamında destekliyor. İş birliği kapsamında Turkcell, sadece Trendyol satıcılarına özel hayata geçirdiği avantajlı kampanyalarla mobil internetten, sabit internete, dijital reklam paketlerinden, toplu SMS gönderimine birçok ürün ve çözüm sunuyor. Böylece Trendyol iş ortaklarının daha fazla potansiyel müşteriye ulaşması sağlanırken, satışlarının artmasıyla da iş hacimlerini büyütmeleri hedefleniyor.

Trendyol satıcılarına 6 ay boyunca 30 GB ücretsiz mobil internet

İş birliği kapsamında, Turkcell müşterisi olup Trendyol’da mağazası olan satıcılar, Trendyol uygulaması ve web sitesinde yapacakları internet kullanımlarında geçerli 5 GB mobil  internet paketine ücretsiz sahip olabiliyor. Trendyol’da mağazası olan satıcılar bu sayede 6 ay boyunca  toplamda 30 GB ücretsiz mobil internet kazanıyor.

Trendyol satıcılarına, Turkcell Fiber Kampanyası ile 84,90 TL'den başlayan indirimli fiyatlarla yüksek hız deneyimi sunan sabit internet hizmetinde destek sağlanırken, reklam iletişimi yapmak ve yeni müşteri kitlesi edinmek isteyen işletmeler için de avantajlı fiyatlarla dijital reklam paketleri sunuluyor. Trendyol iş ortakları, hedefli SMS gönderimi sağlayan AdPlus KOBİ Paketlerinde %50’ye varan indirim ile SMS veya MMS gönderebilme fırsatı elde ederken, toplu SMS servisi Mesaj Üssü Paketleri sayesinde de yüzde 40’ı aşan  indirimlerle  müşteri kitlesine hızlı ve avantajlı  bir şekilde erişebiliyor.

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