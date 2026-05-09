Trendyol Süper Lig'in 33. hafta maçları - CANLI ANLATIM
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında zirvede ateş devam ediyor.
Galatasaray 0 - 1 Antalyaspor
45' Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.
45' 45+3' GOL! Antalyaspor, Soner Dikmen'in golüyle 1-0 öne geçti. Sağ kanattan yapılan ortada Soner'in ceza sahasında kafa vuruşunda top ağlara gitti.
1' Maçta ilk düdük çaldı
Konyaspor 0 - 1 Fenerbahçe
45' Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.
13' GOL! Fenerbahçe, Fred'in golüyle 1-0 öne geçti. Ceza yayının sağından içeri giren Fred beklemeden şutunu çekti. Fred'in ceza sahası içinden yaptığı vuruşta top ağlara gitti.
1' Maçta ilk düdük çaldı
Beşiktaş 1 - 1 Trabzonspor
45' İlk yarı 1-1 sona erdi.
15' GOL! Zubkov topu ağlara gönderdi ve skoru 1-1'e getirdi. Hızlı gelişen Trabzonspor atağında Umut Nayir, pasını soldan savunma arkasına sarkan Zubkov'a bıraktı. Çaprazdan karşı karşıya kalan Zubkov, topu kalecinin yanından ağlara gönderdi.
14' GOL! Orkun Kökçü penaltıdan topu ağlara gönderdi ve Beşiktaş 1-0 öne geçti.
12' BEŞİKTAŞ penaltı kazandı. Kaleci Ahmet Yıldırım, topu ayağından aştı araya giren Oh, genç kalecinin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Oğuzhan Çakır, pozisyonda penaltı noktasını gösterdi.
1' Maçta ilk düdük çaldı.
İŞTE İLK 11'LER
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, İlkay, Torreira, Yunus, Sane, Barış Alper, Osimhen.
Antalyaspor: Abdullah, Bünyamin, Giannetti, Hüseyin, Kenneth, Ceesay, Saric, Soner, Abdülkadir, Doğukan, Ballet.
Konyaspor: Bahadır, Yhoan, Adil, Uğurcan, Arif, Jevtovic, Melih, Deniz, Olaigbe, Bardhi, Muleka.
Fenerbahçe: Mert Günok, Semedo, Çağlar, Oosterwolde, Levent Mercan, Guendouzi, Kante, Fred, Musaba, Kerem, Talisca.
Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan, Asllani, Cerny, Orkun, Olaitan, El Bilal, Oh.
Trabzonspor: Onana, Ozan Tufan, Nwaiwu, Salih, Lovik, Oulai, Bouchouari, Zubkov, Muçi, Nwakaeme, Umut Nayir.