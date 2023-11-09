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Spor Trendyol Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu!
Spor

Trendyol Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu!

Yeniakit Publisher
2023-11-09 20:36:00 -
Trendyol Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu!

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 12. haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

 
10 Kasım Cuma:
 
20.00 Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor: Cihan Aydın
 
20.00 MKE Ankaragücü-Bitexen Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu
 
11 Kasım Cumartesi:
 
13.30 Kasımpaşa-Mondihome Kayserispor: Çağdaş Altay
 
16.00 Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK: Turgut Doman
 
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-EMS Yapı Sivasspor: Murat Erdoğan
 
19.00 Atakaş Hatayspor-Galatasaray: Bahattin Şimşek
 
12 Kasım Pazar:
 
13.30 Siltaş Yapı Pendikspor-Yılport Samsunspor: Burak Pakkan
 
16.00 Beşiktaş-RAMS Başakşehir: Arda Kardeşler
 
16.00 Çaykur Rizespor-İstanbulspor: Sarper Barış Saka
 
19.00 Yukatel Adana Demirspor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler
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